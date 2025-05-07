Цьогоріч у конклаві бере участь український кардинал Микола Бичок.

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Як обирають Папу Римського і як проходить конклав

Конклав збирається не тільки після смерті Папи Римського, але й після зречення понтифіка. Але за всю історію католицької церкви її очільники зрікалися лише тричі. Відкликати Папу з посади неможливо, але й якщо Його Святість вирішив зректися престолу, це рішення не потрібно ні з ким узгоджувати.

Збори кардиналів названо конклавом від середньовічно-латинського слова conclāve. Воно означає кімнату, яка може бути зачинена. Або ж від латинської фрази cum clave – "з ключем". Саме ключ є атрибутом Святого Петра – першого Папи Римського. Ключі Царства Небесного зображені на гербі Святого Престолу та Держави Ватикан.

Але обирати Папу за закритими дверима почали тільки у XIII столітті. Тоді кардинали не могли обрати Папу кілька років, доки їх не зачинили в кімнаті.

Зараз кардинали зачиняються у Сикстинській капелі, щоб уникнути зовнішнього впливу. Доки Папу не оберуть, ніхто не може піти звідти. Також виборники не мають доступу до газет, радіо, інтернету. Розповідати комусь про те, що було на конклаві, їм теж заборонено.

Взяти участь у виборах можуть не всі – тільки ті кардинали, які молодші за 80 років. Це доволі нове правило, яке з'явилося 1971 року. До слова, коли кардиналові виповнюється 75, він може подати у відставку.

А от стати Папою може будь-який хрещений чоловік католицького обряду. Та протягом останніх 700 років папу завжди обирали з колегії кардиналів.

За легендою, одного разу католицьку церкву очолила жінка. Її називають Папесою Іоанною. Після того, як обман викрили, нібито з'явилася традиція перевіряти стать Папи Римського.

Зазвичай конклав триває близько тижня. Але майже ніколи главу церкви не обирають у перший день.

Щоб обрати Папу, не потрібна абсолютна більшість голосів – достатньо двох третин плюс одного голосу. Чорний дим у перший день конклаву свідчить про те, що рішення ще нема. Після кожного неуспішного голосування бюлетені спалюють у спеціальній чавунній печі.

"Якщо на третій день понтифіка не оберуть, то на четвертий день кардинали звільняються від голосування: вони моляться і думають, після чого голосують сім наступних днів. Якщо і за цей час вони не обрали намісника Католицької церкви, то голосують абсолютною більшістю голосів, або з-поміж двох кандидатів, які набрали найбільше голосів", – перелічують правила журналісти.

Обраного Папу запитують, чи він добровільно згоден обійняти Святий Престол. Якщо так, він обирає собі папське ім'я – цю традицію започаткували у 533 році. А з димаря Сикстинської капели йде білий дим.

Цікаво! До білого диму під час обрання Папи раніше додавали солому. Зараз використовують бертолетову сіль, лактозу і каніфоль.

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Що відомо про конклав 2025 року

Це вже 76 церемонія обрання Папи з моменту першого конклаву в 1276 році. Близько 80% кардиналів, які братимуть участь у виборах, були призначені Франциском. Кількість кардиналів цього року рекордна – 133.

Голосування 7 травня відбудеться о 17:30 за Києвом. Сикстинську капелу обладнали тимчасовими кабінками для голосування.

Кардиналів розселили в ізольованому пансіонаті Санта-Марта, вони замінили свої MacBook і iPhone на аналогові будильники та наручні годинники та всі дня голосування будуть відрізані від світу. Армія черниць надаватиме їм медичні, кулінарні та прибиральні послуги, а також забезпечуватимуть "помірними" порціями вина. Кожен кардинал, у порядку старшинства, складає бюлетень навпіл, піднімає високо над головою і несе до вівтаря, опускає папірець у чашу, кланяється і повертається на своє місце,

– інформують у ЗМІ.

Коли понтифіка оберуть, він одягне біле папське вбрання. Сутану обирають із трьох представлених розмірів. Доки кардинали вітають нового очільника, на площі Святого Петра оголошують "Маємо Папу!" Саме тоді стає відомо, хто виграв конклав і під яким ім'ям буде Папою. Відтак намісник Господа на землі виходить вітати вірян з промовою Urbi et Orbi – "місту (тобто Риму) та світу".