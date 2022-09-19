Россияне на Юге пытаются обустроить новые рубежи обороны: Гуменюк назвала причины

Россияне активизировались и пытаются обустраивать новые рубежи обороны на Юге. Все потому, что ВСУ продвигаются достаточно быстро и оккупанты понимают это.

Об этом сообщила спикер командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 канал. По ее словам, продвижение наших войск очень хорошо видно на карте и они достаточно убедительны.

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Они пытаются обустроить очередной эшелон обороны, очередной рубеж. Поскольку эти, которые они использовали и готовили предварительно, разрушены. ВСУ продвигаются. Вы видите по карте, продвижение войск есть, и наше углубление убедительно. И это значит, что рубежи обороны упадут и им нужны будут новые,

– отмечала Наталья Гуменюк.

Кратко о ситуации на Юге

В настоящее время наступление ВСУ продолжается сразу по нескольким направлениям. В Херсонской области ВСУ деоккупировали 4 населенных пункта.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что на Юге продолжается абсолютно прогнозируемая спецоперация по освобождению территории Херсонской области.

Однако прорыв в Херсонсой области не такой мощный, как в Харьковской. Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что деморализованные подразделения отступили или сдались в плен. Несмотря на это, есть силы, которые укрепились, стали в эшелонированную оборону и продолжают сопротивляться.

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