ВСУ готовы к контрнаступлению, но есть "нюанс": генерал Милли оценил возможности наших защитников

Украинская армия готова к контрнаступательным операциям, однако не стоит надеяться, что война закончится быстро. В частности, в этом уверен руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Не утихают разговоры о контрнаступлении нашей армии, которое, очевидно, вот-вот уже должно начаться. Это подтверждает тот факт, что в последнее время боевые действия стали более интенсивными.

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"Война – это плата"

Как отметил генерал Милли, противостояние между украинскими защитниками и российскими захватчиками может продолжаться еще долго, однако наши военные демонстрируют готовность к операциям.

Подобно битве за Нормандию, или любому другому великому бою, война – это плата. Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные и защитные действия. Поэтому это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени,

– сказал он.

Кроме того, Милли констатировал, что с самого начала полномасштабного вторжения наши войска демонстрировали высокий уровень подготовки. И после того как западные партнеры начали предоставлять Вооруженным Силам вооружение, уровень их квалификации стал еще лучше.

Что происходит на фронте

Утром 7 июня в Генштабе сообщили за сутки на Донетчине и Луганщине было зафиксировано около 30 боевых столкновений между оккупантами и украинскими защитниками. Собственно, враг не оставляет попыток выйти на админграницы этих областей.

В то же время бойцам ВСУ удалось нанести 17 ударов по районам сосредоточения живой силы оккупантов, 4 удара по ЗРК, а также уничтожить российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БПЛА.

Заметим, что пополнили лавы "200-х" за этот день около 880 захватчиков. Так, с начала великой войны погибло 212 030 вражеских военных, что не может не радовать.