За этим стоит Россия: в МИД Украины прокомментировали инцидент со взрывом дрона в Румынии

В порту Констанца произошел инцидент с участием украинского морского беспилотника, который потерял управление из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Украинская сторона своевременно уведомила Румынию, после чего ситуацию оперативно взяли под контроль обе страны.

Инцидент прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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Что рассказали в украинском МИДе о взрыве дрона в румынском порту?

Как отметил Тихий, украинская сторона заблаговременно проинформировала румынские службы о возможной опасности. После этого соответствующие органы Украины и Румынии Румыния оперативно координировали действия, взяли ситуацию под контроль и обеспечили безопасность в районе происшествия.

Благодаря быстрому взаимодействию обоих государств удалось предотвратить любые риски для гражданского населения и инфраструктуры порта.

Этот инцидент еще раз свидетельствует о том, что полномасштабная агрессия России, которая продолжается, представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона,

– подчеркнул представитель МИД.

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что украинские дроны, которые использовали для операции против оккупантов. Известно, что во время выполнения задач в Черном море один из украинских морских беспилотников ВМС ВСУ из-за влияния российских средств РЭБ потерял управление и оказался у побережья Румынии.

Напомним, утром 5 июня стало известно о взрыве беспилотника в районе порта Констанца. На место происшествия оперативно прибыли полиция, жандармерия, спасатели и другие экстренные службы, а территорию сразу взяли под охрану. По данным румынских СМИ, взрыв мог произойти на борту морского дрона, который, вероятно, имел на себе десятки килограммов взрывчатки.

Кроме того, сообщается, что в прибрежной зоне порта Констанца, что в Румынии, где произошел взрыв дрона, обнаружили еще 4 беспилотника. Предварительно, эти беспилотные аппараты также содержали взрывчатку, но не сдетонировали.