За Украину погиб Константин Бойко из Луцка

Украина продолжает терять своих защитников, которые принесли в жертву на алтарь ее свободы самое дорогое – жизнь. Среди них – житель Луцка Константин Бойко.

Печальную новость сообщили в Луцком городском совете. В город "на щите" возвращается очередной защитник.

Что известно о гибели Константина Бойко?

Константин Яковлевич Бойко погиб 9 августа 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Боково, Покровского района Донецкой области.

Защитнику был 51 год.

Искренне соболезнуем семье военнослужащего. Разделяем боль тяжелой утраты, склоняем головы в глубокой скорби. Вечная и светлая память павшему Герою!

– говорится в сообщении горсовета.

Также недавно стало известно о другой утрате. На войне погиб житель Луцка Александр Зинчук, 1967 года рождения. Свой последний бой мужчина принял 6 августа 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Малиновка Синельниковского района Днепропетровской области.

Что еще из жителей Луцка отдал жизнь за Украину?

Александр Ищук родился 27 октября 1984 года. Военный защищал Украину в Днепропетровской области. Он погиб 14 мая 2026 года во время боевых действий в селе Кардаши Синельниковского района.

Руслан Снопко родился 20 февраля 1975 года. Защитник погиб 6 июня 2026 года в результате артиллерийского обстрела вблизи Юрковки Донецкой области.

Дмитрий Лавренчук родился 2 марта 1992 года. Военный погиб 13 июня 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи Новогригоровки Павлоградского района Днепропетровской области.