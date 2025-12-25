В январе 2026 года ему должен был бы исполниться 21 год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Любешовской поселковой территориальной общины Олега Куха.

Что известно о Константине?

Согласно обнародованной информации, матрос Масюк Константин Сергеевич погиб 21 декабря 2025 года, выполняя боевое задание в Херсоне. Известно, что воин родился 16 января 2005 года и жил в селе Железная дорога.

Искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяю вашу боль и непоправимое горе. Вечная память, честь и слава нашему мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою, который отдал самое ценное – свою жизнь за свободу Украины,

– отметил Кух.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным Константина. Вечная память и уважение защитнику Украины!

