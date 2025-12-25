В январе 2026 года ему должен был бы исполниться 21 год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Любешовской поселковой территориальной общины Олега Куха.
Смотрите также Трагедия в Одесской области: погибли военный и его жена, которая дарила розы освобожденным городам
Что известно о Константине?
Согласно обнародованной информации, матрос Масюк Константин Сергеевич погиб 21 декабря 2025 года, выполняя боевое задание в Херсоне. Известно, что воин родился 16 января 2005 года и жил в селе Железная дорога.
Искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяю вашу боль и непоправимое горе. Вечная память, честь и слава нашему мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою, который отдал самое ценное – свою жизнь за свободу Украины,
– отметил Кух.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным Константина. Вечная память и уважение защитнику Украины!
Кого потеряла Украина в войне?
Недавно из-за вражеской сейсмической мины ПОМ-3 возле Купянска погиб старший пулеметчик разведывательного батальона "Хартии" 23-летний Андрей Волощук. Он подписал контракт в октябре 2024 года.
Также во время авиакатастрофы вертолета Ми-24 погиб Александр Шемет. Герой Украины воевал в горячих точках и осуществлял авиапрорыв на "Азовсталь". Предварительно, вертолет столкнулся с "Шахедом".
Ранее также на войне погиб военнослужащий Сил специальных операций ВСУ Олег Сень, уроженец Полтавы. Известно, что до начала полномасштабного вторжения России он работал поваром.