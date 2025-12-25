У січні 2026 року йому мав би виповнитися 21 рік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Любешівської селищної територіальної громади Олега Куха.

Що відомо про Костянтина?

Згідно з оприлюдненою інформацією, матрос Масюк Костянтин Сергійович загинув 21 грудня 2025 року, виконуючи бойове завдання у Херсоні. Відомо, що воїн народився 16 січня 2005 року та жив у селі Залізниця.

Щирі співчуття рідним і близьким Героя. Розділяю ваш біль і непоправне горе. Вічна пам’ять, честь і слава нашому мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою, який віддав найцінніше – своє життя за свободу України,

– зазначив Кух.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним Костянтина. Вічна пам'ять і шана захисникові України!

