У січні 2026 року йому мав би виповнитися 21 рік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Любешівської селищної територіальної громади Олега Куха.
Що відомо про Костянтина?
Згідно з оприлюдненою інформацією, матрос Масюк Костянтин Сергійович загинув 21 грудня 2025 року, виконуючи бойове завдання у Херсоні. Відомо, що воїн народився 16 січня 2005 року та жив у селі Залізниця.
Щирі співчуття рідним і близьким Героя. Розділяю ваш біль і непоправне горе. Вічна пам’ять, честь і слава нашому мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою, який віддав найцінніше – своє життя за свободу України,
– зазначив Кух.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним Костянтина. Вічна пам'ять і шана захисникові України!
Кого втратила Україна у війні?
Нещодавно через ворожу сейсмічну міну ПОМ-3 біля Куп'янська загинув старший кулеметник розвідувального батальйону "Хартії" 23-річний Андрій Волощук. Він підписав контракт у жовтні 2024 року.
Також під час авіатрощі гелікоптера Мі-24 загинув Олександр Шемет. Герой України воював у гарячих точках і здійснював авіапрорив на "Азовсталь". Попередньо, вертоліт зіштовхнувся із "Шахедом".
Раніше також на війні загинув військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ Олег Сень, уродженець Полтави. Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії він працював кухарем.