Жизнь оборвалась на передовой: погиб защитник Константин Терещенко из Кривого Рога

На фронте погиб украинский защитник Константин Терещенко, родом из Кривого Рога. Мужчина был на войне с первых дней полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Первый Городской. Кривой Рог". Прощание с украинским воином состоится во вторник, 15 апреля, в Киеве.

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Что известно о погибшем Константине

Константин Терещенко родился и рос в Кривом Роге, учился в школе №68. Впоследствии переехал с семьей в столицу. С первых дней полномасштабного вторжения без колебаний стал на защиту Родины, поскольку хотел уберечь семью.

К сожалению, 8 апреля жизнь воина оборвалась на передовой – там, где ежедневно борется наше будущее. Светлая память Герою,

– говорится в сообщении.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!

Напомним, 8 апреля городской голова Никополя сообщил, что еще 18 июня 2024 года на войне погиб уроженец Никополя Владимир Горелов 1982 года рождения. У него остались мать, брат, сын, дочь и жена.

