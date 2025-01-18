Нардеп получил подозрение за организацию зарубежных "поездок" своим знакомым

Народному депутату сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и в подделке документов. По данным СМИ, речь идет о нардепе от "Батькивщины".

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства подозреваемого и других причастных лиц, передает 24 Канал со ссылкой на ГБР и Офис генпрокурора.

Смотрите также Сына нардепа от "Европейской солидарности" подозревают в хищении бюджета

Что известно о деле

Следствие установило, что член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры в течение 2022 – 2023 годах направлял в Госпогранслужбу письма с просьбой разрешить выезд за границу 23 гражданам как "водителям" для его сопровождения.

Обратите внимание! По данным СМИ, речь идет о представителе партии "Батькивщина" Константине Бондареве.

Так известны 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него, ведь он на время их пересечения или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще.

При этом, иногда для заграничных поездок ему требовалось одновременно до 5 водителей. Трое так называемых "водителей" в Украину обратно не вернулись.

Члену одного из комитетов ВР вручили подозрение / Фото ГБР, Офис генпрокурора

К слову, подозрение в государственной измене и разжигании вражды получил бывший нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский. В ГБР подчеркнули, что несмотря на то, что Новинский скрывается за границей с началом вторжения, он и в дальнейшем продолжает вредить суверенитету Украины.