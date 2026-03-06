ВСУ имели успех в Донецкой области: обзор фронта от ISW
- ВСУ продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка, прорвавшись на юго-восток и юг от Константиновки.
- На Константиновском направлении российские войска частично восстановили коммуникационные возможности, устанавливая Wi-Fi-мосты и антенны.
Российские войска продолжают наступательные действия. Между тем Силам обороны удается не только сдерживать врага, но и возвращать утраченные позиции.
Институт изучения войны оценил события на фронте. По данным специалистов, ВСУ продвинулись на одном из направлений, а россияне не имеют подтвержденных успехов.
Где продвинулись Силы обороны?
Украинские силы недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
Геолокационные видео, опубликованные 3 – 4 марта, свидетельствуют, что украинские подразделения прорвались вперед на юго-восток и юг от Константиновки.
Геолокационные кадры, обнародованные 3 марта, показывают, что российские войска наносят удары по украинским военным на юго-восток от Константиновки – в районе, который аналитики ранее оценивали как такой, где оккупанты могли продвинуться. В то же время обозначенные на карте зоны российского проникновения не означают полного контроля территории – в пределах этих районов могут оставаться позиции украинских сил.
Кадры от 3 марта также показывают удары российских сил на юге и юго-востоке Константиновки – по районам, в которых захватчики ранее заявляли о своем контроле.
ВСУ продвинулись на Константиновском направлении / Карта ISW
Командир украинского батальона, который воюет в районе Константиновка – Дружковка, 5 марта сообщил, что российские войска частично восстановили свои коммуникационные возможности – примерно на 50 – 60 процентов, который был до отключения Starlink. По его словам, оккупанты устанавливают Wi-Fi-мосты и размещают направленные антенны на важных тактических высотах.
На других направлениях линия фронта не изменилась.
Представитель украинской бригады, воюющей на Покровском направлении, 5 марта сообщил, что захватчики уменьшили интенсивность попыток проникновения. Вероятная причина – недостаток наземных беспилотных машин, которые используются для логистической поддержки передовых штурмовых групп.
Какая ситуация на фронте?
- 3 марта на Харьковском направлении россияне пытались прорвать государственную границу возле населенных пунктов Зыбино и Круглое, но Силы обороны сорвали эту попытку.
- Несмотря на активные действия Сил обороны на юге, оккупанты продолжают локальные штурмы. Их цель – прорваться вдоль побережья бывшего Каховского водохранилища и захватить Степногорск в Запорожской области.
- По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, враг сейчас перегруппировывает силы, поэтому интенсивность обстрелов и авиаударов уменьшилась, но количество боев на южном фронте остается примерно такой же.
- Приоритетным для врага является Ореховское направление. Там россияне пытаются продвинуться ближе к Орехову, атакуя Щербаки, Малые Щербаки и Малую Токмачку, чтобы закрепиться в окрестностях города.
- Наиболее напряженной остается ситуация на Гуляйпольском направлении. Отдельное внимание оккупанты уделяют селу Железнодорожное. Они пытаются взять его, чтобы обойти Гуляйполе с флангов, вытеснить украинские силы и развивать наступление в направлении Запорожья.