Штурм "на камеру": в ISW рассказали, сможет ли Россия захватить Константиновку

Российские войска активизировали наступательные и диверсионные действия в районе Константиновки, параллельно усиливая информационную кампанию о своем присутствии в городе. Речь идет об ограниченных тактических успехах без признаков полного контроля над населенным пунктом.

Бои за город продолжаются. Об этом сообщает ISW.

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Какова ситуация вокруг Константиновки?

Аналитики отмечают, что российские источники распространяют видео, на которых якобы зафиксированы действия оккупантов в разных частях Константиновки – в частности, в северной, западной, юго-западной и центральной частях города. В ISW считают, что это является элементом когнитивной войны, целью которой является создание впечатления о значительно более широком присутствии российских сил, чем есть на самом деле.

По оценкам Института, опубликованные кадры могли быть сняты во время серии инфильтрационных миссий, которые российские подразделения проводили в течение нескольких последних дней. Украинские военные сообщают, что в центре Константиновки может действовать около 100–250 российских военных, которые проникают в город небольшими группами с определенной периодичностью.

В то же время эксперты ISW отмечают, что геолокационные видео охватывают более обширную территорию, чем та, которую могли бы удерживать такие ограниченные силы, что свидетельствует о поэтапных инфильтрационных действиях, а не о устойчивом контроле. Аналитики также указывают, что часть публикаций может быть синхронизирована для создания эффекта более масштабного наступления, а также для воздействия на российскую аудиторию.

Несмотря на информационное давление, ISW подтверждает, что российские войска все же достигают отдельных тактических успехов в пределах города и на подступах к нему. Украинские позиции на юге и юго-востоке Константиновки постепенно ухудшаются из-за инфильтрационных действий противника.

По данным аналитиков, боевые действия продолжаются также в направлении прилегающих населенных пунктов и транспортных путей, в частности к югу и западу от города. В то же время украинские силы продолжают удерживать ключевые позиции, а полного прорыва обороны не зафиксировано.

ISW отмечает, что Константиновка остается одним из приоритетных направлений российского летнего наступления 2026 года. В то же время эксперты сомневаются в способности России осуществить быстрый оперативный прорыв через "пояс крепостей" и отмечают, что продвижение происходит медленно и с большими потерями.

Напомним, Россия сосредотачивает значительные силы в Донецкой области, смещая основное давление в сторону Константиновки, которую рассматривает как одну из ключевых целей наступления. В то же время, по словам генерала Николая Маломужа, украинские оборонительные рубежи сдерживают продвижение врага, несмотря на его активизацию на этом направлении. Российские войска пытаются создать условия для окружения города и последующего поражения его артиллерией, ракетами и дронами.