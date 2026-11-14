Засада в Константиновке и удар по Волгограду: как Украина разрушает планы Путина

Украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре – это не просто попытка нанести Кремлю экономический ущерб. За каждым пораженным НПЗ или нефтеперекачивающей станцией стоит гораздо более важная цель – лишить оккупационную армию топлива, затруднить снабжение и постепенно парализовать ее логистику.

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В то же время Москва пытается использовать дипломатические маневры, чтобы выиграть время на фронте, а зависимость Украины от американских технологий связи остается одним из рычагов давления на Киев.

Специально для 24 Канала военный эксперт Роман Свитан проанализировал, какие российские объекты являются наиболее важными для обеспечения армии топливом, зачем Путин предлагает сомнительное "гуманитарное прекращение огня" в Константиновке и как Украине избавиться от зависимости от Starlink.

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Как Украина уничтожает логистику россиян

Недавними основными целями атаки стали стратегические объекты нефтеперерабатывающей отрасли, которые напрямую снабжают оккупационную армию.

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Удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу компании "Лукойл" имеет критическое значение для обездвиживания российских войск. Завод способен перерабатывать 15 миллионов тонн нефти в год, производя дизельное топливо, бензин и авиационный керосин.

Свитан объясняет, что после успешных украинских ударов по ростовской группе НПЗ (Новошахтинский, Славянский, Ильский и Афипский), именно Волгоградский завод стал ключевым поставщиком топлива для российской армии на украинском театре боевых действий.

Прямая ветка из Волгограда в Ростов обеспечивает бесперебойное снабжение оккупационных подразделений. Разминирование этого предприятия является частью глобальной концепции уничтожения вражеской логистики.

Параллельно Силы обороны продолжают методично выбивать линейно-производственные диспетчерские станции (ЛПДС), в частности ЛПДС "Самара", которая подвергается атаке уже в шестой раз. На этой станции расположен 71 резервуар, в которых может храниться более полутора миллионов тонн нефти. После остановки ряда НПЗ россиянам некуда девать добытую нефть, поскольку скважины не закрыты.

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Они вынуждены перекачивать ее в демпферные емкости таких станций. Уничтожение этих резервуаров приводит к коллапсу всей системы транспортировки и хранения российской нефти, ведь ЛВДС "Самара" снабжает Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сизранский НПЗ, а также является основным источником питания нефтепровода "Дружба" и Балтийской транспортной системы.

Какую ловушку в Константиновке придумали в Кремле и почему она не сработает

На фоне успешных украинских ударов Кремль пытается выиграть время с помощью дипломатических манипуляций. Во время встречи с представителями Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером – Путин предложил организовать"гуманитарное прекращение огня" в районе Константиновки, якобы для разминирования подходов, что российской армии якобы потребуется пять суток.

Отметим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в настоящее время в Украине нет " нет сведений о подготовке такой миссии ". Кроме того, этот населенный пункт вообще не упоминался в ходе обсуждений возможных мер.

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"Свитан" подчеркивает, что подобные инициативы являются абсолютной ловушкой. Эксперт напоминает о негативном опыте Олешко, где под прикрытием гуманитарных целей россияне получили возможность провести ротацию, завести свежие силы и закрепиться на позициях. Полугодовая работа украинских Сил обороны по зачистке левого берега была сведена на нет из-за политических уступок.

Настоящая гуманитарная миссия должна осуществляться исключительно под эгидой ООН с привлечением "голубых касок", созданием демилитаризованной зоны и полным выводом российских войск из населенного пункта. Любые другие форматы – это предоставление врагу тактической паузы для подготовки новых ударов.

Более подробная аналитика от "Свитана": смотрите видео

Что делать в условиях проблем со Starlink

В контексте политического давления со стороны окружения Дональда Трампа и периодических " проблемы с работой спутниковой связи Starlink" на фронте Свитан советует сместить фокус дипломатической работы. Главным партнером Украины в США остается американский народ и Конгресс.

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Показательно, что сразу 105 конгрессменов выступили с требованием возобновить нормальную работу Starlink. У Конгресса достаточно рычагов влияния, чтобы блокировать деструктивные решения исполнительной власти, вплоть до угрозы импичмента для сомнительных назначенцев в Пентагоне.

В то же время Украина должна срочно искать альтернативные механизмы обеспечения армии, чтобы не зависеть от политических колебаний в Вашингтоне или настроений Илона Маска. Это касается создание собственных космических войск с независимой сетью разведывательных, связных и боевых спутников. В сфере вооружений следует углублять интеграцию с Европой, рассматривая возможность приобретения шведских истребителей Gripen или чешских легкомоторных штурмовиков L-39NG.

Кроме того, эксперт подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества с европейскими спецслужбами (например, британской МИ-6), которые имеют тысячелетнюю традицию и зачастую действуют эффективнее американских спецслужб. Параллельно Украина должна завершить реформирование СБУ: очистить ведомство от несвойственных ему экономических функций, сконцентрироваться на контрразведке и кибербезопасности, а также вернуть Службу внешней разведки под единое управление для максимальной защиты национальных интересов.