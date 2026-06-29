"Адское направление": ВСУ парализовали логистику россиян под Константиновкой

Украинские военные продолжают активно уничтожать россиян на фронте. Силы обороны оказывают мощное давление на врага на Константиновском направлении.

Об этом сообщили в "АрмияInform".

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Как ВСУ уничтожают россиян на Константиновском направлении?

Украинские военные перекрыли снабжение российских оккупантов на Константиновском направлении. Теперь враг не может нормально передвигаться даже в 10 километрах от фронта. Несмотря на значительные потери, захватчики стягивают резервы и готовятся к новым штурмам.

Командир роты батальона беспилотников Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" с позывным "Штик" рассказал, что Силы обороны наносят удары по оккупантам на глубине до 30 километров от линии фронта.Самая горячая работа ведётся в 10-километровой зоне.

Ближе чем на 10 километров они не могут нормально передвигаться даже пешком,

– сказал военный.

Из-за постоянных ударов россияне не могут подвозить снабжение обычным транспортом, поэтому ищут другие выходы. Чтобы доставить припасы пехоте на передовую, захватчики используют даже дроны-бомбардировщики.

Несмотря на разрушенную логистику и большие потери при попытках закрепиться, российская армия продолжает оказывать давление на этом направлении. Враг пытается подойти вплотную к украинским позициям, поэтому бойцам приходится постоянно выбивать оккупантов из окопов и лесопосадок.

Ситуация остается очень напряженной. На самом деле враг серьезно накапливает силы. Это довольно адское направление,

– подытожил командир.

Что в России говорят об "успехах" на фронте?

Путин снова пытается показать россиянам хоть какие-то "успехи" на фронте, заявляя о продвижении оккупантов под Константиновкой и якобы на всех участках. Такие слова прозвучали в момент, когда России сложно демонстрировать результаты на Юге и в Крыму.

В Кремле заявляют, что российская армия в Украине якобы ежедневно наступает и продвигается вперёд. В подтверждение своих успехов оккупанты публикуют видео с ИИ, на которых устанавливают флаги "над новыми захваченными сёлами".

Также российский диктатор Путин недавно утверждал, что его войска якобы находятся в 10,5 километрах от Сум, а до Славянска им осталось 8–9 километров. По его словам, целью России в Сумской области является создание "зоны безопасности".