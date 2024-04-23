Запрет на консульские услуги для мужчин за рубежом: все, что известно о распоряжении МИД

МИД Украины приказало дипломатическим ведомствам временно приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин за рубежом. Соответствующая норма будет действовать временно – до разъяснения нового закона о мобилизации.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в условиях войны "главным приоритетом является защита Родины от уничтожения". Что известно о новых ограничениях в предоставлении услуг за рубежом – рассказывает 24 Канал.

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Приостановление консульских услуг

"Суспильне" 23 апреля сообщило, что ряд консульств в Польше приостановили "получение заявлений на совершение консульского действия" для мужчин призывного возраста. Также такую же информацию сообщили и в консульстве в Барселоне.

Сейчас приостановлен прием граждан призывного возраста. Сейчас мы ждем указания от Министерства иностранных дел. То есть мужчин от 18 до 60 лет. Сейчас просто временно приостановлен их прием. Сейчас разрабатываются механизмы, которые будут соответственно действовать к тому закону о мобилизации. Сейчас ждем,

– объяснили "Суспильному" в консульстве в Польше.

Согласно тексту письма, что появился на сайте генерального консульства Украины в Хьюстоне, США, соответствующие нормы начали действовать с целью недопущения избежания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса воинского учета. МИД выпустило распоряжение, за которым граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет временно не смогут получать консульские услуги.

Также о приостановлении выдачи готовых документов в зарубежных подразделениях сообщило и государственное предприятие "Документ" – в связи с "техническими причинами".

Объяснение Кулебы

Впоследствии после публикации сообщения консульствами, ситуацию разъяснил и глава МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. И в условиях полномасштабной войны России против Украины приоритет – защита страны от уничтожения.

Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война,

– заявил Кулеба.

Он добавил, что обязанность обновлять свои данные в ТЦК существовала давно. Кулеба отметил, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей. Поэтому министр поручил консульствам приостановить предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста.

Уже вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для военнообязанных мужчин. Это произойдет ближе к дате вступления в силу нового закона о мобилизации. Отметим, что это произойдет 18 мая.

Как услуги под запретом

Таким образом, согласно указу МИД, мужчины в возрасте 18 – 60 лет за границей не смогут воспользоваться таким услугами:

Паспортные вопросы (выдача новых документов и продление срока действия старых и т.д.);

Нотариальные вопросы (выдача доверенностей, удостоверений завещаний, заверение копий документов и т.д.);

Консульский учет;

Гражданство (приобретение и выход из гражданства);

Визовые вопросы;

Вопросы, касающиеся регистрации детей и т.д;

Регистрация актов гражданского состояния.

Однако военнообязанные граждане до сих пор смогут оформить удостоверение личности на возвращение в Украину.

При чем здесь закон о мобилизации

18 мая 2024 года вступает в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". Одним из его пунктов является то, что мужчины призывного возраста должны в течение 60 дней после вступления в силу закона обновить персональные данные.

Соответствующие нормы касаются как мужчин в Украине, так и граждан за рубежом. Кроме непосредственного визита в ТЦК, обновить данные можно в телефонном режиме или через электронную почту ТЦК.

Если же человек призывного возраста без военно-учетных документов (билета или удостоверения) больше не сможет ни оформить паспорт, или загранпаспорт, ни воспользоваться консульскими услугами.

Летом этого года планируется введение электронного кабинета призывника. Он позволит призывникам самостоятельно обновлять свои военно-учетные данные. В то же время регистрации не является обязательной. Повестки в е-кабинет не будут поступать, ведь новый закон о мобилизации исключает такую возможность.

Ожидать ли повестки в консульствах

Народный депутат Федор Вениславский отмечал, что сейчас в Украине нет механизма для вручения повесток за рубежом. Он отметил, что никаких последствий для граждан, которые придут обновить свои данные, не будет.

Мы не имеем механизма вручения повестки за рубежом, потому что это вручают представители ТЦК СП, а за рубежом их юрисдикция не распространяется,

– пояснил Вениславский.

Он также добавил, что отсутствует процедура возвращения мужчин из-за границы в Украину. По словам Вениславского, получения военно-учетного документа никоим образом не означает, что гражданина сразу мобилизуют. Если лицо этого не хочет, если она легально пересекла государственную границу и если в отношении нее нет уголовных производств в Украине, то вернуть человека в Украину достаточно трудно.