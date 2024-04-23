Запрет консульских услуг для мужчин за рубежом: МИД опубликовало детальное разъяснение

МИД Украины 23 апреля издал распоряжение о временном запрете предоставлять консульские услуги мужчинам за рубежом. Это решение приняли для недопущения избежания гражданами Украины воинского учета и мобилизации.

В конце концов в министерстве дали подробное разъяснение относительно того, почему решили приостановить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом. Также МИД ответил на самые распространенные вопросы, которые ставить украинцы.

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С чем связано приостановление предоставления консульских услуг

В министерстве отметили, что недавно приняли и подписали закон об изменениях в мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года. А поскольку работа украинской консульской службы регламентируется большим количеством подзаконных нормативных актов, то после принятия законопроекта они требуют актуализации для приведения в соответствие с требованиями закона.

Также предоставление таких услуг прекращается, пока информационно-коммуникационные системы МИД не будут изменены в соответствии с законом о мобилизации. Это все начинает действовать с 23 апреля 2024 года.

Подчеркиваем, что решение о приостановлении процесса предоставления консульских услуг определенной законом категории украинских граждан является временным шагом, обусловленным необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, находящихся за рубежом, и решения во взаимодействии с другими причастными органами государственной власти технических вопросов, возникших в ходе имплементации норм и положений упомянутого закона,

– объяснили в МИД.

Что делать, если подавал заявление на услуги до 23 апреля

В МИД отметили, что временно не будут приниматься только новые заявления от определенной в новом законе категории граждан, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, который остался до вступления в силу.

"Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конце концов предоставлена", – объяснили в министерстве.

В то же время все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года, будут рассмотрены и обработаны консульскими учреждениями в полном объеме.

Также введенные ограничения не применяются в случае, когда фактическим получателем услуги является не сам заявитель, а его несовершеннолетний ребенок или подопечное лицо. Это касается оформления паспорта для выезда за границу ребенку или подопечному лицу, регистрация приобретения ребенком гражданства Украины по рождению, регистрация рождения ребенка и тому подобное.