Контактная группа по обороне Украины согласовала новый транш на оружие: итоги "Рамштайн-4"

Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС согласовали новый транш оружия для ВСУ. На этот раз техники предоставят на несколько сотен миллионов евро.

Соответствующее заявление Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности сделал вечером 20 июля. Это произошло на 147 день войны, которую россия начала против Украины.

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Боррель назвал сумму на оружие для ВСУ

Жозеп Боррель заявил, что принял участие в заседании Контактной группы по обороне Украины на уровне министров.

Страны-члены ЕС согласились мобилизовать 5-й транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины,

– заявил глава дипломатии Евросоюза.

Он добавил, что ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами.

Резников назвал итоги "Рамштайн-4"

Алексей Резников заявил, что состоялась 4 встреча Контактной группы по обороне Украины более известной как формат "Рамштайн".

По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, которые включают поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле боя,

– заявил министр обороны Украины.

Объяснил, что положительным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров, которые касаются и суши, и моря, и неба.

Также министр напомнил, что в очередном пакете помощи от США будут 4 системы М142 HIMARS, которые уже влияют на ход боевых действий. О новом пакете помощи должны объявить на следующей неделе.