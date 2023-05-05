Надо продемонстрировать выдержку, – Гуменюк прокомментировала вбросы, что контрнаступление уже началось

В последние дни в информационном пространстве активно обсуждается контрнаступление ВСУ. Враг распространяет различные сообщения о Херсонском и Запорожском направлениях, высадке десанта и активизации разных участков фронта.

Мол, украинцы уже пошли в наступление. В этом случае очень важно соблюдать информационную тишину и не реагировать на подобные вбросы. Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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О победах сообщат

Безусловно, нужно быть очень осторожными, пока готовится операция по освобождению украинских территорий. Как отметила пресс-секретарь ОК "Юг", все это напоминает детскую игру, в которой нужно не засмеяться, не сказать, выдержать информационную тишину, а тебя пытаются щекотать, смешить и провоцировать, чтобы ты не сдержался. Поэтому украинцам нужно продемонстрировать внутреннюю выдержку и верить в Вооруженные Силы Украины.

Нам нечего скрывать, когда это достойный результат. Мы можем известить население о том, что приближается победа, когда это не приведет к опасности для людей, которые порадуются,

– подчеркнула Гуменюк.

Такой опыт уже есть, Украина неоднократно освобождала свои территории. Известно, как правильно поступать в информационном пространстве.

"На вбросы не реагируем, доверяем Силам обороны. Генеральный штаб обязательно сообщит о победах, которые есть, даже о маленьких", – резюмировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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