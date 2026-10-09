Контрабанда в объеме 4,7 тонны: украинский янтарь вывозили за границу под видом литовского

Правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного экспорта драгоценных камней. Злоумышленники успели переправить за границу почти пять тонн украинского янтаря, выдавая его за европейский. Злоумышленники успели переправить за границу почти пять тонн украинского янтаря, выдавая его за европейский.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, организаторы махинации наладили бесперебойный канал поставок янтаря в третьи страны. В целом дельцам удалось незаконно реализовать более 4,7 тонны янтаря.

Как работала схема?

Для легализации происхождения янтаря фигуранты использовали компании в Украине и Литве. В апреле 2026 года из Литвы в Украину ввезли 5,9 тонны преимущественно мелкого янтаря, пыли и песка. При этом в сопроводительных документах указывались значительно более крупные фракции камней.

Задержание участников сделки, поддельные сертификаты и хранение янтаря / Фото Офиса Генпрокурора

Следствие установило признаки фиктивности этого импорта. В частности, водители и директор литовской компании, которые по документам якобы были привлечены к перевозке, фактически не находились на территории Литвы. Кроме того, украинская компания не осуществляла оплату по договору.

В дальнейшем на складах в нескольких областях Украины незаконно добытый янтарь сортировали, взвешивали и фасовали для последующего экспорта. В документах его указывали как товар литовского происхождения.

В апреле – июне 2026 года по этой схеме за границу вывезли более 4,7 тонны янтаря ориентировочной стоимостью 10,7 миллиона гривен.

Как преступники сортировали янтарь – смотрите в видео:

Что грозит фигурантам?

В ходе документирования деятельности группы правоохранители провели более 20 обысков.

Четырем лицам было сообщено о подозрении в контрабанде товаров, совершенной с использованием служебного положения организованной группой лиц по части 3 статьи 201-3 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Напомним, что в августе 2026 года правоохранители раскрыли попытку незаконно вывезти за границу более 2,2 тонны драгоценных металлов, которые в документах выдавали за строительные смеси.