BBC назвало количество новых рекрутов по контракту 18 – 24
- С февраля 2025 года в Украине действует контракт для молодежи до 25 лет, что мотивирует ее вступать в армию.
- По состоянию на середину апреля, около четырех сотен рекрутов согласилось присоединиться к ВСУ, из которых четверть выбрали 72 механизированную бригаду.
В Украине с февраля 2025 года действует специальный контракт, который имеет целью мотивировать молодежь до 25 лет вступить в армию. Этой опцией уже воспользовались несколько сотен юношей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.
Смотрите также Воспоминания об оккупации и мысли о будущем: участники "Контракта 18 – 24" рассказали о мотивации
Какие результаты показывает контракт 18 – 24
Источники издания в Генштабе рассказали, что по состоянию на середину апреля присоединиться к ВСУ по контракту 18 – 24 согласилось около четырех сотен рекрутов.
Сначала для юношей на выбор были доступны только шесть бригад. В Генштабе говорят, что за первые несколько месяцев примерно четверть желающих выбрали для себя 72 механизированную бригаду имени Черных Запорожцев.
Для кого-то работает сарафанное радио, кто-то о нас много слышал,
– объясняет такой выбор пресс-офицер.
В конце марта в бригады, которые можно выбрать в рамках контракта 18 – 24, добавили еще десять. Сейчас же у рекрутов есть возможность стать частью 24 различных бригад.
"Теперь есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем", – объяснили в Минобороны.