Как получить отсрочку, если отслужил контракт до 25 лет: объяснение от ТЦК
- Украинцы, которые служили по контракту от 18 до 25 лет, могут получить отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после увольнения.
- Для получения отсрочки нужно подать заявление в ТЦК, вместе с документами, подтверждающими службу.
Украинцы, которые проходили военную службу по контракту в возрасте от 18 до 25 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации после увольнения. Для этого нужно подать заявление в ТЦК.
Об этом рассказали в Волынском областном ТЦК и СП.
Как можно получить отсрочку после освобождения?
Право на отсрочку в течение 12 месяцев имеют ветераны, которые были приняты на контракт в возрасте 18 – 25 лет, отслужили не менее одного года и уволились в связи с завершением срока контракта или службы.
В то же время такая отсрочка не предоставляется автоматически. Для ее оформления необходимо лично подать заявление на имя руководителя ТЦК и СП.
В заявлении нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, идентификационный код, адрес регистрации или проживания, а также контактный номер телефона и электронную почту. К заявлению также обязательно прилагаются документы, подтверждающие прохождение службы по контракту не менее одного года и основание увольнения.
После подачи документов информацию должны внести в Единый государственный реестр призывников в течение трех рабочих дней.
Справка. "Контракт 18 – 24" могут заключить мужчины в возрасте от 18 до 24 лет. Он предусматривает ряд льгот, в частности выплату одного миллиона гривен, возможность оформления беспроцентной ипотеки и социальный пакет. В то же время контракт доступен только для боевых должностей, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка для таких военнослужащих длится более 80 дней.
В Украине готовят изменения в мобилизации: что известно?
В Украине готовятся возможные изменения в правила мобилизации, которые могут вступить в силу после продления военного положения и всеобщей мобилизации после 4 мая. Уже в мае может появиться пакет законодательных инициатив, разработанных при участии Министерства обороны.
Одним из ключевых направлений обсуждения является реформирование территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, рассматривается вариант, при котором ТЦК могут частично потерять функцию оповещения военнообязанных и сосредоточиться на ведении реестра "Оберег".
Отдельно обсуждается усиление ответственности для тех, кто нарушает мобилизационное законодательство. По одной из идей, таких граждан могут разыскивать по принципу, который сейчас применяется к должникам по уплате алиментов.