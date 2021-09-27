Контракт с "Газпромом" является ненадежной гарантией, – Витренко о транзите газа через Украину

Есть много примеров, как "Газпром" не выполняет свои обязательства. После ряда инцидентов с российской компанией нужно судиться.

В то же время Украине нужна надежная гарантия. Об этом на одном из телеканалов сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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По его словам, реальными гарантиями есть только бронь европейских компаний транзита через нашу страну на длительный срок.

Даже продление контракта с "Газпромом" – это ненадежная гарантия,

– подчеркнул Витренко.

Он пояснил, что Украина должна иметь 5, 6, 10 европейских компаний, которые забронировали бы большие мощности для транзита на 10 – 15 лет. Только тогда будет гарантия получения денег.

"Качай или плати"

Глава "Нафтогаза" отметил, что наше государство может доказывать в судах, что договор с "Газпромом" заключен на очень невыгодных условиях для одного из участников.

Если транзит продолжат – в арбитраже будет очень сложно выиграть. После 2024 года Россия будет иметь аргумент, якобы их заставляют платить за то, что им не надо.

Ранее Витренко заявил , что после запуска российского газопровода "Северный поток-2", государство-агрессор может прекратить транзит газа через Украину.

"На промежуток времени до 2024 года это не кабальный договор. Контракт "качай или плати" мы получили в обмен на отказ от требований в новом арбитраже на 20 миллиардов долларов", – отметил Витренко.

Заявления Лашета – предвыборная риторика

Также глава "Нафтогаза" прокомментировал заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета. В нем говорилось, что если "Газпром" не будет выполнять обязательства, то газопровод закроют.

Вероятнее всего, я бы это отнес к предвыборной риторике и не сильно бы на это надеялся,

– сказал Витренко.

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