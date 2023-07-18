Завербовал "Димка": контрактница ВСУ сливала врагу секретные данные

Контрактница Вооруженных Сил Украины сливала врагу данные об украинских дронах на Херсонщине. Она была завербована Россией в начале 2023 года.

В СБУ рассказали, что в поле зрения российской спецслужбы украинская военная попала из-за подписки на группы военного направления в запрещенной соцсети "Вконтакте". Теперь ей грозит пожизненное заключение.

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Как действовала украинская контрактница

Следствие сообщило, что контрактница одной из воинских частей ВСУ выполняла боевые задания в Херсонской области. При этом она помогала России во взрывной деятельности против Украины.

Она собирала информацию о беспилотных летательных аппаратах Сил безопасности и обороны, а также о возможных контрнаступательных операциях украинских войск. Кроме этого, подозреваемая отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории региона,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Служба безопасности Украины объяснила, что задержанной оккупанты, в случае успешного выполнения задач, обещали эвакуацию в Россию и российский паспорт.

Как разоблачили подозреваемую в государственной измене контрактницу

В СБУ рассказали, что задержали украинскую военнослужащую на попытке получения секретной информации об украинских военных объектах.

По данным следствия, контрактница была дистанционно завербована в начале этого года кадровым сотрудником главного разведывательного управления (России – 24 Канал) с позывным "Димка",

– заявили в ведомстве.

С ним она общалась через один из мессенджеров. Полученную информацию передавала по электронным координатам с фотографиями объектов.

В задержанной Служба безопасности Украины во время обысков обнаружила мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Военнослужащей грозит пожизненное

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения,

– сообщили в ведомстве.

Ей уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если ее вину докажут, то фигурантке дела грозит пожизненное заключение.

Экс-начальника СБУ Харьковской области будут судить за госизмену

В июле 2023 года Служба безопасности Украины сообщила, что бывшего главу СБУ в Харьковской области будут судить через его действия накануне и во время полномасштабного вторжения. В частности, по данным следствия, он перед началом полномасштабной войны:

организовал попытку отстранения главы Харьковской ОГА (сейчас – ОВА) от обязанностей и пытался захватить государственную власть в области;

предоставлял лживые данные СМИ, чтобы дискредитировать власти Харькова и региона;

пробовал парализовать органы безопасности области;

незаконно приказал личному составу СБУ в Харьковской области покинуть их административное помещение и территорию Харькова.

После начала полномасштабного вторжения самовольно покинул место службы без уважительных причин. Теперь его обвиняют в государственной измене, самовольном уходе из воинской части или места службы и неповиновении. Если вину докажут, то ему грозит пожизненное заключение.