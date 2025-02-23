С этим разберутся, – Зеленский о вознаграждении для молодежи, не попадающей под действие контракта

Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны Украины должны в ближайшее время найти справедливость с "Контрактом 18 –24", который вызвал недовольство среди военных.

Об этом во время пресс-конференции на полях форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о контракте

Украинский президент сообщил, что попросил решить некоторые проблемы, касающиеся контрактов для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающих специальные условия, в частности денежную выплату в размере 1 миллиона гривен и немало льгот.

Владимир Зеленский отметил, что исправят вопрос о всех вышеупомянутых "бонусов", которые не были предусмотрены для тех, кто пошел добровольно защищать Украину еще в начале полномасштабного создания России, то есть до появления подобного контракта.

Они разберут с этим, мне пообещали,

– подчеркнул он.

К слову, по его словам, Украине на сегодня нужна как минимум 800-тысячная армия. Он дал задание Ставке по переходу Вооруженных Сил Украины на контрактную армию. Полный переход, как говорит он, будет возможен только после окончания горячей стадии войны.