Про це під час пресконференції на полях форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого, заявив український президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про контракт

Український президент повідомив, що попросив розв'язати деякі проблеми, які стосуються контрактів для чоловіків віком від 18 до 24 років, що передбачають спеціальні умови, зокрема грошову виплату у розмірі 1 мільйона гривень та чимало пільг.

Володимир Зеленський зазначив, що виправлять питання щодо усіх вищезгаданих "бонусів", які не були передбачені для тих, хто пішов добровільно захищати Україну ще на початку повномасштабного творення Росії, тобто до появи подібного контракту.

Вони розберуть з цим, мені пообіцяли,

– наголосив він.

До слова, за його словами, Україні на сьогодні потрібна як мінімум 800-тисячна армія. Він дав завдання Ставці щодо переходу Збройних Сил України на контрактну армію. Повний перехід, як каже він, буде можливий лише після закінчення гарячої стадії війни.