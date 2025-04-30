Военный контракт для лиц старше 60 лет: в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект

В среду, 30 апреля, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №13229. Он предусматривает возможность для граждан в возрасте от 60 лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта и инициатора документа, секретаря Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

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Что известно о законопроекте

Новый законопроект предоставит возможность лицам в возрасте от 60 лет подписывать однолетние контракты во время военного положения с согласия командира части.

Это ответ на запрос общества – много мотивированных и опытных людей хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом,

– отметил Костенко.

К слову, офицеры соответствующего возраста смогут подписать контракт только после согласования их кандидатуры с Генеральным штабом ВСУ.

Инициатор документа поблагодарил 36 коллег-депутатов за поддержку, а также представителей Министерства обороны Украины и Генштаба ВСУ за участие в разработке законопроекта.

Напомним, 29 апреля в Генштабе ВСУ заявили – военнослужащих ТЦК и СП без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья будут направлять для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.