В Совете резервистов Сухопутных войск прокомментировали разработку контрактов для молодежи 18 –24 лет

Владимир Зеленский заявил, что опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны Украины готовят контракты для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Вопрос мотивации молодежи – это очень важно.

Нужно, чтобы была поддержка молодежи, в частности, финансовая. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Важна финансовая поддержка

Иван Тимочко отметил, что прежде всего очень хорошо, что этим занимается именно министерство обороны, которое знает потребности армии в личном составе, понимает специфику военной службы. В частности, для мотивации молодежи очень важна финансовая поддержка. Однако желательно, чтобы это была не просто единовременная выплата.

Если идет определенная компенсаторная политика военного сопровождения, например, при получении или покупке жилья, компенсация кредитов или процентов, определенная компенсация расходов человека в процессе его становления, получения образования, мы понимаем, что тогда человек заинтересован в службе. Потому что человек понимает, что государство после окончания несения военной службы или контракта будет его сопровождать в процессе его становления, получения образования, построения жилья, семьи,

– сказал он.

Прежде всего тогда человек заинтересован оставаться в Украине, потому что может делать дальновидное планирование своей жизни, иметь какие-то гарантии поддержки. С одной стороны, это позитив, если говорить о мотивации молодого поколения к несению военной службы или подписания контрактов.

С другой стороны, с целью предотвращения внутренней военной дифференциации стоит развивать такой процесс. Нужно увеличивать объемы поддержки как военнослужащих, которых мобилизовали от начала широкомасштабного вторжения, так и бойцов, кто был на фронте и до 24 февраля 2022 года. Кроме того, важна поддержка семей военнослужащих.

"Это будет давать общий симбиоз украинского общества быть ответственным за то, что они призваны, быть заинтересованным оставаться в стране после демобилизации. Также они будут носителями положительной информации, чтобы другие граждане в обществе понимали, что, кроме уважения, человек будет иметь и государственное сопровождение, государственную гарантию. Это крайне важно", – подчеркнул Тимочко.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится специальный однолетний контракт для людей в возрасте от 18 до 24 лет. Он отметил, что это не мобилизация. Над контрактом для молодежи работают опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны Украины. Вариант будет доступным для желающих присоединиться. По словам украинского лидера, будет много преимуществ, высокое денежное обеспечение. Детали обнародуют в ближайшие дни.

Мотивация молодежи

Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, также очень важно, чтобы для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, с которыми будут заключать контракты, прописывалась их мотивация быть вокруг военной сферы после их демобилизации. В частности, чтобы они находились в резерве, были в первоочередном внимании учебных заведений, которые сейчас будут проходить обучение и подготовку базового профессионального обучения своих студентов.

Также они являются лучшими носителями информации в плане обмена управления гаджетами. Свой личный опыт они смогут передавать непосредственно из уст в уста. Кроме этого, демобилизованные будут рассказывать о преимуществах службы, снимать много страхов перед несением военной службы. Они будут моральными авторитетами среди молодежи, на них будут ориентироваться. Это положительный пример,

– объяснил он.

Очень нужно, чтобы не было разницы по поддержке между теми, кого призовут сейчас, и теми, кого раньше. Ведь важно, чтобы не было внутреннего конфликта.

"Если мы говорим о популяризации военной службы и поддержку людей, которых привлекают на службу, и тех, которые несут ее, чтобы это было конкретными пакетами, возможно, на какие-то целевые аудитории. Но чтобы в общем комплексе была общая единая система поддержки, взаимодействия и мотивации таких людей к, во время и после службы. Несмотря ни на возрастную категорию, ни социальные статусы. Это чрезвычайно важно", – подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что возрастная категория 18 – 25 в украинском обществе должна быть под пристальным вниманием государства. Поэтому такие пакеты, о которых говорит украинский лидер, по мотивации идти на военную службу – это очень хорошо.