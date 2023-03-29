Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давыдюк. По его словам, Россия вместе с Северной Кореей вошла в так называемую китайскую зону влияния.
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"Путин действительно проиграл Россию китайцам. Сегодня на карте можно обозначать крупную китайскую зону влияния, так называемый китайский соцлагерь. Там еще была Северная Корея, теперь вошла Россия. Именно эти две страны начинают сотрудничать между собой", – отметил он.
Публичный проигрыш Путина
Давыдюк отметил, что сейчас Россия продает свой газ Китаю в 5 раз дешевле, чем для Европы. Кроме того, Путин очень радуется этому и называет такие условия "стратегическим партнерством".
Это свидетельствует о том, что Россия стала "бензоколонией" Китая. Путин все выработки Сталина, Брежнева и других проиграл. Для Си Цзиньпина были продемонстрированы топовые условия на их встрече и в этих соглашениях,
– сказал он.
Политолог подчеркнул, что Путин понимает, что проиграл Россию даже не тайно, а публично. Отношение мира и, в частности, Китая, указывает на его проигрыш.
"У них есть такая фраза: "Сотрудничество двух государств в рамках исконных границ". Исконные территории России – это вообще не то, в чем они находятся сейчас. Китай очень удачно намекнул России, что повсюду, где российское население больше похоже на китайцев, заберут территории", – отметил Давдюк.
Давыдюк о контрактах Китая и России: смотрите видео
Путин разозлил Си
Николай Давыдюк убежден, что заявление российского диктатора о размещении ядерного оружия России в Беларуси – это попытка манипуляции и отвода взгляда от проигрыша России.
"Подставил ли он и разозлил этим Си Цзиньпина? Да. Отомстит ли за это Си? Однозначно. В Китае разговоры на этот счет очень короткие. Но Путину нужно было продемонстрировать, что ему тоже что-то можно, что Китай не полностью поглотил Россию. Си очень жестко показал, что контроль будет тотальным", – добавил политолог.
Ядерные планы Путина: как отреагировал Китай
- Владимир Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно просил его о размещении ядерного оружия на своей территории. Известно, что к 1 июля на территории Беларуси будет завершено строительство хранилища для тактического ядерного оружия.
- Путин отметил, что не говорится о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко. Кремль разместит свои ядерные силы на территории Беларуси и, как уже обычно, будет эксплуатировать ее территорию и пугать Запад оружием массового поражения.
- Китай выступил против размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Там считают, что нужно снижать стратегические риски, а не повышать их. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Мао Нин на пресс-конференции.
- Мао Нин сообщил, что в январе 2022 года лидеры пяти государств, владеющих ядерным оружием, выступили с общим заявлением, в котором указывают, что ядерную войну невозможно выиграть или вести ее. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски.