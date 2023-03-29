Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давыдюк. По его словам, Россия вместе с Северной Кореей вошла в так называемую китайскую зону влияния.

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"Путин действительно проиграл Россию китайцам. Сегодня на карте можно обозначать крупную китайскую зону влияния, так называемый китайский соцлагерь. Там еще была Северная Корея, теперь вошла Россия. Именно эти две страны начинают сотрудничать между собой", – отметил он.

Публичный проигрыш Путина

Давыдюк отметил, что сейчас Россия продает свой газ Китаю в 5 раз дешевле, чем для Европы. Кроме того, Путин очень радуется этому и называет такие условия "стратегическим партнерством".

Это свидетельствует о том, что Россия стала "бензоколонией" Китая. Путин все выработки Сталина, Брежнева и других проиграл. Для Си Цзиньпина были продемонстрированы топовые условия на их встрече и в этих соглашениях,

– сказал он.

Политолог подчеркнул, что Путин понимает, что проиграл Россию даже не тайно, а публично. Отношение мира и, в частности, Китая, указывает на его проигрыш.

"У них есть такая фраза: "Сотрудничество двух государств в рамках исконных границ". Исконные территории России – это вообще не то, в чем они находятся сейчас. Китай очень удачно намекнул России, что повсюду, где российское население больше похоже на китайцев, заберут территории", – отметил Давдюк.

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Путин разозлил Си

Николай Давыдюк убежден, что заявление российского диктатора о размещении ядерного оружия России в Беларуси – это попытка манипуляции и отвода взгляда от проигрыша России.

"Подставил ли он и разозлил этим Си Цзиньпина? Да. Отомстит ли за это Си? Однозначно. В Китае разговоры на этот счет очень короткие. Но Путину нужно было продемонстрировать, что ему тоже что-то можно, что Китай не полностью поглотил Россию. Си очень жестко показал, что контроль будет тотальным", – добавил политолог.

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