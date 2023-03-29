Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, Росія разом із Північною Кореєю увійшла до так званої китайської зони впливу.

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"Путін дійсно програв Росію китайцям. Сьогодні на карті можна позначати велику китайську зону впливу, так званий китайський соцтабір. Там ще була Північна Корея, тепер увійшла Росія. Саме ці дві країни починають між собою співпрацювати", – зауважив він.

Публічний програш Путіна

Давидюк зазначив, що зараз Росія продає свій газ Китаю у 5 разів дешевше, ніж для Європи. Крім того, Путін дуже радіє цьому та називає такі умови "стратегічним партнерством".

Це свідчить про те, що Росія стала "бензоколонією" Китаю. Путін усі напрацювання Сталіна, Брєжнєва та інших програв. Для Сі Цзіньпіна були продемонстровані топові умови на їхній зустрічі та у цих угодах,

– сказав він.

Політолог підкреслив, що Путін розуміє, що програв Росію навіть не таємно, а публічно. Ставлення світу та, зокрема, Китаю вказує на його програш.

"У них є така фраза: "Співпраця двох держав у рамках споконвічних кордонів". Споконвічні території Росії – це взагалі не те, у чому вони перебувають зараз. Китай дуже вдало натякнув Росії, що всюди, де російське населення більше схоже на китайців, заберуть території", – відзначив Давидюк.

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Путін розізлив Сі

Микола Давидюк переконаний, що заява російського диктатора про розміщення ядерної зброї Росії у Білорусі – це спроба маніпуляції та відведення погляду від програшу Росії.

"Чи підставив та розізлив він цим Сі Цзіньпіна? Так. Чи помститься за це Сі? Однозначно. У Китаї розмови щодо цього дуже короткі. Але Путіну потрібно було продемонструвати, що йому теж щось можна, що Китай не повністю поглинув Росію. Сі дуже жорстко показав, що контроль буде тотальним", – додав політолог.

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