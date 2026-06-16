Заключать контракты с ВСУ и ГССТ стало проще: это можно сделать через приложение Армия+

Отныне подать заявление на заключение нового контракта с ВСУ или ДССТ можно через приложение Армия+. Новый сервис позволяет оформить заявку онлайн без лишних процедур.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Как оформить рапорт на заключение нового контракта через Армия+?

Для подачи рапорта необходимо в приложении Армия+ перейти в раздел "Сервисы" и выбрать услугу "Контракты".

Далее военнослужащий должен указать:

тип контракта,

номер воинской части,

желаемую должность,

свое звание и текущую должность.

В качестве последнего шага необходимо подтвердить условия контракта и оставить контактный номер телефона для обратной связи.

После этого рапорт автоматически поступает на рассмотрение в выбранную воинскую часть.

В ведомстве отметили, что указывать Армия ID непосредственного командира не нужно. Статус рапорта можно отслеживать в разделе "Рапорты".

Напомним, с 15 июня в Украине заработала обновленная система военных контрактов. В частности, они предусматривают четко определенные сроки службы, гарантированную отсрочку, обновленную систему выплат, дополнительные бонусы за боевую работу, возможность получать надбавки в зависимости от сложности задач.

В Минобороны определили несколько типов контрактов. Речь идет о пехотно-штурмовом контракте, боевом контракте, базовом контракте.