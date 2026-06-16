Про це інформує Міністерство оборони України.
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Як оформити рапорт на укладання нового контракту через Армія+?
Для подання рапорту необхідно у застосунку Армія+ перейти до розділу "Сервіси" та обрати послугу "Контракти".
Далі військовослужбовець має вказати:Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- тип контракту,
- номер військової частини,
- бажану посаду,
- своє звання та поточну посаду.
Останнім кроком необхідно підтвердити умови контракту й залишити контактний номер телефону для зворотного зв'язку.
Після цього рапорт автоматично надходить на розгляд до обраної військової частини.
У відомстві зауважили, що вказувати Армія ID безпосереднього командира не потрібно. Статус рапорту можна відстежувати в розділі "Рапорти".
Нагадаємо, з 15 червня в Україні запрацювала оновлена система військових контрактів. Вони зокрема передбачають чітко визначені терміни служби, гарантовану відстрочку, оновлену систему виплат, додаткові бонуси за бойову роботу, можливість отримувати надбавки залежно від складності завдань.
В Міноборони визначили декілька типів контрактів. Ідеться про піхотно-штурмовий контракт, бойовий контракт, базовий контракт.