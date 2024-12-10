Украинские бойцы прорвали линию врага возле Торецка: освобождены новые позиции

Украинские военные провели удачную контратаку на северо-востоке от Торецка, в частности в районе канала Северский Донец –Донбасс. Подразделения ВСУ смогли освободить несколько важных позиций, улучшив свое тактическое положение.

Об этом в эфире Суспильное. Студия рассказал пресс-офицер 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов, сообщает 24 Канал. Бойцы провели штурм и отбили несколько вражеских позиций.

Успешная операция ВСУ возле Торецка

К операции присоединился специальный батальон "Шквал", сформирован из бывших заключенных, которые мобилизовались в ряды украинской армии.

Наши подразделения, в частности батальон "Шквал", очень хорошо себя проявили на тактическом уровне. Их действия позволили выровнять линию фронта и улучшить наши позиции,

– отметил Алхимов.

По словам пресс-офицера, российские войска продолжают штурмовать пехотными группами и активно используют дроны для разведки и поражения украинских позиций.

Штурмуют небольшими группами по 5 – 8 человек, особенно ночью. В то же время их артиллерия работает постоянно – огонь почти не затихает,

– рассказал Алхимов.

Евгений Алхимов отметил, что основной акцент враг делает на использовании дронов, чтобы усложнить действия украинских военных.

К слову, на трех направлениях Востока Украины наступают три группировки россиян – "Центр", "Юг" и "Восток", всего около 150 тысяч военных.

В то же время россияне сосредоточили около 70 тысяч военных на Покровском, 35 – 36 тысяч на Кураховском и более 40 тысяч на Времовском направлениях.