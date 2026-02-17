Избежали обвала фронта, – военный об оборонительной операции ВСУ на Запорожье

ВСУ проводят стратегически оборонительную операцию в Запорожской области. Продолжаются контатакувальні действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил 24 Каналу, что цель этих контрдействий – вытеснить врага, занять определенные позиции, рубежи. Нашим бойцам удалось стабилизировать ситуацию в направлении Гуляйполя.

Как ВСУ действовали в Запорожье?

Александр Мусиенко рассказал, что Россия рассматривала Запорожское направление как одно из приоритетных для ведения наступательных действий с осени 2025 года. Они перегруппировывались, подтягивали силы. Частично это объяснялось тем, что враг имел тактические успехи в районе Гуляйполя. Там им удалось продвинуться, создать определенные угрозы для нашей группировки войск.

К счастью, удалось избежать прорыва и обвала фронта, стабилизировать линию обороны на этом направлении. После того враг подтягивал силы. Они подтянули часть своих подразделений группировки войск "Днепр" с левобережья Херсонщины. Там были разные подразделения, элитные и не очень,

– сказал он.

В частности, там были десантники, целью которых было попробовать наступать с трех направлений – Александровский, Ореховский, Гуляйпольский. Перед захватчиками стояла цель выйти и создать оперативные угрозы Запорожью. Это нужно было, чтобы таким образом поднять информационный шум, психологический эффект от операции, попытаться продавить ВСУ и достичь продвижения, угрозы областному центру.

Но были приняты контрдействия, цель которых остановить продвижение, насколько это возможно, и постепенно вытеснять врага. Враг вклинился непосредственно в направление Гуляйполя, начал пытаться обходить на север, привлекать фланги. Стало очевидно, что во избежание угроз для нашей группировки и выхода врага на оперативное пространство нужно действовать и появились возможности для таких действий,

– объяснил военный.

По его словам, эти действия ВСУ состоялись с целью улучшения положения наших тактических войск, недопущения вклинивания врага, темпа продвижения и создания угроз Запорожью. Там продолжаются активные бои. Однако украинским защитникам удалось приостановить их, чтобы враг сейчас не вклинивался и не создавал угрозы стремительного прорыва.

Обратите внимание! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что Гуляйполе уже не приоритет для россиян. Там ВСУ проводят контрнаступательные действия, продолжают стабилизировать ситуацию. Однако накапливаются по линии Токмак – Орехов – Васильевка. Вероятнее всего, враг будет делать попытки наступления именно там.

Что происходит в Гуляйполе?