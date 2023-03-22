Контрнаступление на Донецк: полковник ВСУ прокомментировал вероятность такого движения ВСУ

Евгений Пригожин, владелец ЧВК "Вагнер" сделал еще одно истерическое заявление. Он считает, что ВСУ может совершить контрнаступление на Донецк.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул, что украинские силы стоят в окрестностях Донецка уже почти 9 лет. Об этом он рассказал 24 Каналу. Он отметил, что в частности, в Авдеевке и Марьинке, от которых в нескольких километрах расположен этот город.

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Можно зайти хоть завтра

По его словам, Донецк окружен большой дугой нашими войсками.

Зайти в город можно было в 2014, 2015, 2018 годах. В прошлом году весной и в начале лета Донецк также был пуст. Но не было, скорее всего, политической воли выполнить такие действия, ведь все надеялись на какое-то решение этого вопроса,

– заметил он.

Свитан обратил внимание, что Украина до сих пор не пересекла границу, которая была на момент 24 февраля 2022 года, хотя наши войска стоят рядом с ней.

Но если вопрос будет решен, то в Донецк можно будет заходить хоть завтра. Более оптимальное направление – из Авдеевки. Выйти оттуда на пост в Ясиноватой, затем на объездную дорогу, разделяющую Макеевскую и Донецкую агломерации, и выйти с Севера на Юг по этой дороге. И тогда город можно будет окружить "малыми тисками",

– заметил он.

Военный эксперт считает, что все зависит от принятия такого решения нашим Верховным главнокомандующим, потому что это в большей степени политическое решение.



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У Пригожина подгорает

"Такие заявления Пригожина связаны с тем, что у него "болит" за ЧВК "Вагнер", которая сейчас оторвалась от "материнской платы", откуда они стартовали со стороны Попасной. Не взяли Бахмут, оставив его в тылу у себя и выдвинулись на такое расстояние, которое опасно для любых наступающих войск. По законам военной науки этого делать нельзя", - подчеркнул он.



По его мнению, "вагнеровцы" оставили в тылу большой укрепрайон – Бахмут, который мы удерживаем. И в любой момент можем выйти в сторону Белогоровки и отсечь их от российских частей.

Вряд ли российский командующий Герасимов отдаст приказ своим войскам идти на прорыв и спасать ЧВК "Вагнер",

– предположил полковник ВСУ.

Он отметил, что Пригожин понимает, что ситуация может развернуться именно так, и у него подгорает. Идти дальше на Славянск "вагнеровцам" нельзя, взять Бахмут не получается, а двигаться назад – это значит сдаться и поставить крест на себе и ЧВК "Вагнер".

Если Пригожин начал писать письма Герасимову, значит, тот не отвечает на его звонки. У него и "вагнеровцев" сейчас очень большие проблемы, но в такую ситуацию они попали сами. Сначала Пригожин попал в информационный капкан, объявив, что возьмет Бахмут. Пол года об этом говорилось, но город до сих пор не взят,

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, Пригожин в эту ситуацию еще затянул российскую армию, которая в Бахмуте сожгла десятки тысяч российских военнослужащих и боеприпасов, и осталась ни с чем.

"Как сказал генерал-полковник Александр Сырский оккупанты попали в цугцванг", – резюмировал Роман Свитан.

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