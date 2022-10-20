Контрнаступление на Донбассе: что нашли пограничники на захваченных позициях оккупантов
Источник:Госпогранслужба
Контрнаступление украинских защитников в Донецкой области продолжается. Россияне вынуждены отступать и покидать свои позиции.
Украинские пограничники показали, что удалось обнаружить на освобожденных от врага территориях. Судя по находкам, оккупанты не были готовы к приходу ВСУ.
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Что оккупанты оставили после себя на Донетчине
В ходе контрнаступления в Донецкой области украинские защитники освободили 40 населенных пунктов в Лиманской и Святогорской общинах. На части территорий, откуда удалось выгнать захватчика, приступили к работе пограничники.
Русские не отступали последовательно. Об этом свидетельствует то, что оккупанты оставили большое количество боевой техники, боеприпасов и вооружения.
Кроме того, российские военные забыли свою одежду и еду. Как сообщают в ВСУ, было несколько очень интересных находок.
Речь идет о граммофоне и старых видеокассетах. Зачем россияне взяли их с собой на войну, остается загадкой.
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В Донецке "хлопок" прилетел в "администрацию" 19 октября
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