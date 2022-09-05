Можно надеяться, что в ближайшее время будет "жест доброй воли", – объяснение военного обозревателя
Из-за проблем с логистикой российская группировка на Правобережье Херсонщины находится в тяжелом положении. Условия заставляют оккупантов покидать районы обороны, где ВСУ проводят свое контрнаступление.
На фоне событий на Херсонщине кремль сменил риторику по поводу войны и теперь не требует того, что москве было важно раньше. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.
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Эксперт отметил, что не хотел бы, чтобы деоккупация украинского Юга длилась несколько лет. В то же время он оптимистично настроен на освобождение правого берега Херсонщины.
В ближайшее время есть вариант выбить россиян с правого берега Херсонской области – в принципе можно с этим согласиться. Потому ситуация для россиян сложная. ВСУ методически обстреливают мосты и переправы. Если нечего есть и нечем стрелять – сколько ты продержишься под огнем? В ближайшее время могут быть движения в направлении "жеста доброй воли",
– объяснил специалист.
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По его словам, заявление главы пресс-службы кремля дмитрия пескова о новых переговорах свидетельствует об изменении риторики москвы.
"Там была довольно интересная фраза, что не во исполнение условий российской федерации, а с учетом ее интересов. Нет условий денацификации или демилитаризации. Мы видим, что из уст пескова фиксируется изменение риторики: от условий к интересам. Условия капитуляции, денацификации и демилитаризации уже не будут продвигаться. Конечно, если мы согласимся на эти переговоры", – добавил Попович.
По его мнению, интересы кремля могут заключаться в отказе Украины от курса на вступление в НАТО или признании Крыма российским.
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Контрнаступление на Херсонщине: что известно
- 29 августа Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российской армии в Херсонской области и начали контрнаступление по многим направлениям Юга.
- Так, украинские военные заставили отойти 109 полк боевиков из квазиреспублики, а за ними сбежали российские десантники.
- В ОК "Юг" отмечают, что для ВСУ обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении сложная, но контролируемая. На месте достаточно мощные силы врага.
- В то же время, становится понятно, что россияне на территории Херсонской области попали в ловушку, ведь украинским защитникам с помощью HIMARS удалось уничтожить практически все крупные мосты региона.
- 31 августа в Херсоне прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Подробностей пока нет.
- Впоследствии разведка Великобритании подтвердила успешное наступление ВСУ на Юге.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что боевые действия идут именно по украинскому сценарию. По ее словам, линия фронта охватывает 2500 километров, а на 1300 километрах идут активные бои.