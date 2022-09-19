Россияне пытаются подтягивать резервы в Херсонской области, но территории уступают, – Гуменюк
Оккупанты пытаются приостановить наступление украинских войск в Херсонской области, но им все равно приходится отступать.
Врагу приходится уступать территории
Об этом 24 каналу рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, ВСУ проводят активные мероприятия, а в ответ на это россияне могут лишь пытаться подтягивать резервы.
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Оккупанты вынуждены маневрировать имеющимися силами и средствами, поскольку не могут подтягивать что-то новое. Украинские силы перекрыли переправы, и продолжают держать Херсонскую область под огневым контролем.
Конечно, им приходится уступать определенные территории и укрепляться на новых рубежах обороны,
– констатировала Наталья Гуменюк.
Есть ли куда отступать оккупантам
Поскольку оккупанты отступают к Днепру, рано или поздно они в него упрутся. Но, как отметила представитель ОК "Юг", даже при такой перспективе у них есть варианты.
"У них есть вариант сложить оружие и перейти в обменный фонд, есть вариант прижиматься к правому берегу, есть вариант попытаться преодолеть Днепр и возразить классику. Это будет видно по развитию событий", – пояснила она.
Также Наталья Гуменюк отметила необходимость соблюдения информационной тишины, поскольку это – не просто прихоть военных, а объективная реальность. Неразглашение определенной информации позволяет сохранять жизнь мирных людей и военных.
Последние новости из Херсонской области: коротко
- Оккупанты готовят провокации в Херсоне, чтобы еще раз обвинить ВСУ в своих же преступлениях. В первую очередь под угрозой находятся учебные заведения, где организовали "обучение" россияне.
- Захватчики потеряли еще один важный военный объект в Херсоне. Очередной "хлопок" случился на базе и казармах оккупантов. Хотя россияне говорят, что не произошло ничего страшного, но очевидцы сообщают о том, что удар был очень точным.
- Тем временем кадыровцы, которыми так пугали Украину, не находятся на передовой в Херсонской области. Они выполняют функцию заградительных отрядов – держатся позади основного войска, чтобы не давать дезертировать русским солдатам.