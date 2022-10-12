В Херсонской области уже освобождены 75 населенных пунктов, – глава ОВА

Украинские защитники постепенно освобождают населенные пункты от российских оккупантов. В частности, в Херсонской области захватчиков выгнали из 75 городов и сел.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Только за октябрь наши бойцы деоккупировали в Херсонской области 29 населенных пунктов.

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ВСУ освобождают Херсонщину от оккупантов

Янушевич рассказал, что украинские защитники уже освободили 75 населенных пунктов Херсонщины, в частности:

Нововасильевку,

Новогригорьевку,

Новокаменку,

Червоное,

Любимовку,

Крещеновку,

Золотую Балку,

Украинку,

Большую и Малую Александровки

Нововоскресенское и другие

Освобождение Херсонщины продолжается. Я, к сожалению, не могу сказать больше, потому что необходимо сохранять информационную тишину, но мы должны с вами каждый день ждать хороших новостей,

– добавил глава ОВА.

Он отметил, что ситуация в освобожденных населенных пунктах – ужасная. Там очень много разрушенных домов, школ, больниц, детских садов и т.д. Также оккупанты разрушили линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные, насосные и другие объекты инфраструктуры.

"Поэтому люди остались без воды и света. Сейчас мы с нашей командой посещаем населенные пункты, которые недавно были деоккупированы. Задача – пообщаться с местными жителями, выяснить наболевшие точки из первых уст и сразу приступить к налаживанию нормальной, устойчивой жизнедеятельности", – отметил Янушевич.

По его словам, одним из самых важных вопросов является восстановление света. На нескольких направлениях уже работают бригады "Херсоноблэнерго".

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