В Херсонской области продолжается наступление, местами ВСУ продвинулись на 10 – 20 километров, – Гуменюк
Вооруженные Силы Украины продолжают деоккупировать населенные пункты Херсонской области. Сейчас они работают на правобережье.
Об этом сообщила начальница пресc-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, нельзя заранее говорить об освобожденных населенных пунктах, пока это не подтвердит военное командование.
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В Херсонской области продолжается наступление
Как рассказала Гуменюк, в Херсонской области есть продвижение на разных участках фронта – это от 10 до 20 километров. Поэтому уже есть освобожденные населенные пункты. Сейчас проводят стабилизационные мероприятия.
Мы сейчас работаем по правобережью. С левого берега из-за большого расстояния нас могут накрыть огнем. Поэтому заранее нельзя что-то говорить об освобожденных населенных пунктах. Нужно ждать официальную информацию от военного командования,
– отметила Гуменюк.
Как ВСУ освобождают Херсонскую область: последние новости
- В Золотой Балке Херсонской области взвился украинский флаг.
- Также наши военные подняли украинский флаг возле Крещеновки. Предварительно известно, что Вооруженные Силы Украины подошли к новому населенному пункту в Херсонской области.
- Кроме этого, украинские защитники установили флаг над памятником "Дары Херсонщины", который расположен вблизи села Осокоровка в Херсонской области.
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