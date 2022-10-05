В Херсонской области продолжается наступление, местами ВСУ продвинулись на 10 – 20 километров, – Гуменюк

Вооруженные Силы Украины продолжают деоккупировать населенные пункты Херсонской области. Сейчас они работают на правобережье.

Об этом сообщила начальница пресc-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, нельзя заранее говорить об освобожденных населенных пунктах, пока это не подтвердит военное командование.

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В Херсонской области продолжается наступление

Как рассказала Гуменюк, в Херсонской области есть продвижение на разных участках фронта – это от 10 до 20 километров. Поэтому уже есть освобожденные населенные пункты. Сейчас проводят стабилизационные мероприятия.

Мы сейчас работаем по правобережью. С левого берега из-за большого расстояния нас могут накрыть огнем. Поэтому заранее нельзя что-то говорить об освобожденных населенных пунктах. Нужно ждать официальную информацию от военного командования,

– отметила Гуменюк.

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В Золотой Балке Херсонской области взвился украинский флаг.

Также наши военные подняли украинский флаг возле Крещеновки. Предварительно известно, что Вооруженные Силы Украины подошли к новому населенному пункту в Херсонской области.

Кроме этого, украинские защитники установили флаг над памятником "Дары Херсонщины", который расположен вблизи села Осокоровка в Херсонской области.

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