ВСУ подвинули оккупантов на Херсонщине: как это повлияло на обстрелы на Днепропетровщине

россияне обстреливают уже деоккупированные населенные пункты на севере Херсонщины. Ряд деревень разрушены почти полностью.

От успешных наступательных действий ВСУ интенсивность обстрелов на Днепропетровщине резко снизилась. Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Кривого Рога.

Оккупанты обстреливали Днепропетровщину и Харьковщину: есть разрушения и пострадавшие

Эффекты деоккупации

Журналист отметил, что кафиры отчаянно пытаются сдержать натиск украинских сил .

Что касается Днепропетровской области, а также Апостоловской, Широковской и многострадальной Зеленодольской общин: действительно с получением информации об успешном освобождении отдельных населенных пунктов на севере Херсонщины можно констатировать, что уменьшилась интенсивность обстрелов этих территорий. Конечно, не до нуля, как бы хотелось,

– рассказал собеседник.

По его словам, это не сравнимо с тем, какой была интенсивность вражеского огня из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня большого калибра раньше.

"Что касается северной Херсонщины, которые были освобождены ВСУ ранее (Высокополье, в частности, и ближайшие села), то сейчас россияне пытаются затормозить наступление наших ребят. Они переносят всю свою "огненную ярость" на освобожденные населенные пункты и пытаются любой ценой остановить наступление", – добавил корреспондент.

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Масштабы разрушений

Журналист рассказал, что деоккупированное Высокополье по волонтерской десятибалльной шкале разрушений имеет 8 из 10 баллов.

До войны там проживало около 6500 человек, то во время освобождения осталось не более 500. В соседней Княжечке – разрушение 10 из 10. Там нет ни одного уцелевшего дома. Из полусотни бывших жителей осталось 10 – 20 человек, которые все время жили в бесчеловечных условиях,

– подчеркнул собеседник.

Он отметил, что когда волонтеры привезли гуманитарный груз, люди радовались таким банальным вещам, как спички и туалетная бумага.

"Они видели, что такое "увольнение" бурятами, кадыровцами и сирийцами. Если бы не ВСУ, люди были бы обречены на полуголодное существование в российской оккупации", – резюмировал корреспондент.

российские обстрелы Днепропетровщины: что известно

Российские войска фактически каждый день обстреливают Днепропетровскую область. К счастью, значительную часть ракет удается сбить нашим Силам противовоздушной обороны.

10 сентября стало известно, что россияне атаковали Днепропетровщину ракетами и артиллерию . Враг атаковал сразу три района области – Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

8 сентября под прицелом оккупантов снова был Никопольский район .

3 сентября силы ПВО сбили все 5 ракет , которые направили, запустили на Днепр.

Впрочем, все же попадание ракеты разрушают гражданскую и критическую инфраструктуру. Так, 6 сентября россияне попали в две нефтебазы в Кривом Роге – разрушения тотальные: уничтожены цистерны, запасы топлива. сам пожар тушили двое суток.

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