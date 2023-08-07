ВСУ дистанционно истребляют позиции врага: у оккупантов сложная ситуация на левом берегу Днепра

Вооруженные Силы Украины зачищают Херсонщину от оккупантов. В частности, держат огневой контроль на левом берегу Херсона и не дают врагу закрепиться на позициях.

Об этом 24 Каналу сказала руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Линия фронта остается достаточно напряженной, поскольку контрбатарейная борьба продолжается.

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"Мы продолжаем зачищать левый берег и дистанционно истреблять позиции врага. Россияне пытаются удержать ту первую линию обороны, которая была смыта из-за подрыва ими Каховской ГЭС, поэтому сейчас у оккупантов на левом берегу очень сложная ситуация", – сообщила пресс-секретарь.

Россияне снова испытывают снарядный голод

Силы обороны не дают врагу возможности укрепиться на предыдущих позициях, держа плотный огневой контроль над всем левым берегом. Как результат этой работы, ежесуточно уничтожают до 50 или чуть больше оккупантов, две – три вражеских лодки и крупнокалиберные пушки, которыми россияне пытаются обстреливать Херсонщину.

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"Враг повысил количество обстрелов до 80 – 90, когда им удалось прорваться с подвозом боеприпасов, но это длилось всего два дня. После этого были отработаны полевые пункты боеснабжения с нашей стороны: мы уничтожили четыре пункта на прошлой неделе, и россияне снова испытывают снарядный голод", – сказала Наталья Гуменюк.

Сейчас оккупанты не могут поддерживать такую интенсивность обстрелов, поэтому их количество упало до примерно 30 в течение боевого дня и 15 – 20 в течение боевой ночи.

Контрнаступление ВСУ: