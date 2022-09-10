кремлевская армия не готова воевать против ВСУ и не понимает, зачем их бросили умирать. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Роман Бочкала.
Обратите внимание Сработала история по Югу, контрнаступление ВСУ на Харьковщине стало неожиданностью, – обозреватель
Эксперт отметил, что российская армия напоминает авто, которое застряло в болоте.
"Чем больше оно пытается делать обороты колесами, тем больше оно застревает. То, что они сейчас делают – просто закапываются. В то же время на официальном уровне все делают "покерфейс", что россия мощная и сильная, имеет козыри", – объяснил обозреватель.
По его словам, окружение путина держит его в "теплой ванной", объясняя, что россияне достигнут всех целей "спецоперации" и что они "доведут все до конца".
Видно даже по той же Харьковской области, что их военные просто бегут и покидают свои позиции. Это не организованный уход. При нем минируются территории, делаются засады и т.д. Этого всего мы не видим. За три дня активного контрнаступления в Харьковской области только одна ДРГ пыталась как-то противодействовать ВСУ,
– подчеркнул Бочкала.
россияне не готовы к контрнаступлению ВСУ: смотрите видео
Он указал, что все говорит об "абсолютной панике и абсолютно деморализованном состоянии личного состава".
"орки" просто не готовы сражаться на украинской земле. Они боятся и не понимают, зачем их прислали умирать. То, что мы видим на полях – они не хотят и не готовы воевать. Они осознают, что это для них уже проигранная война. А верхушки, которые сидят где-то в москве – тоже все понимают, но пытаются держать путина в хорошем настроении", – резюмировал эксперт.
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Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: что известно
- Украинские военные продолжают уверенно продвигаться по всей линии фронта. Как отметили в Генштабе, за несколько последних дней защитникам нашего государства в Харьковской области удалось отбросить врага на 50 километров.
- 8 сентября ВСУ освободили Балаклею Харьковской области. Над городом снова взвился украинский флаг.
- Также Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохового Яра в Харьковской области, о чем ранее сообщалось в соцсетях.
- россияне пытались так быстро бежать из некоторых населенных пунктов Харьковщины, что бросили огромное количество трофейной техники. Украинцам удалось захватить особо крутые "трофеи" – "Тор", "Град" и даже "Зоопарк".
- В целом Силы обороны Украины уже освободили около 30% территории Харьковской области. Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что там пленили очень много российских военных.
- В американском Институте войны утверждают, что по состоянию на 9 сентября ВСУ освободили из-под оккупации около 2500 квадратных километров Харьковщины.
- В то же время украинские защитники вошли в Купянск. Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечал, что Купянск – ключевой стратегический город. Через него проходит вся харьковская группировка захватчиков.
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