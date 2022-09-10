кремлівська армія не готова воювати проти ЗСУ і не розуміє, для чого їх кинули помирати. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала.

Зверніть увагу Спрацювала історія щодо Півдня, контрнаступ ЗСУ на Харківщині став несподіванкою, – оглядач

Експерт зазначив, що російська армія нагадує авто, яке застрягло в болоті.

"Чим більше воно намагається робити обертів колесами, тим більше воно застрягає. Те, що вони зараз роблять – просто закопуються. Водночас на офіційному рівні усі роблять "покерфейс", що росія потужна й сильна, має козирі", – пояснив оглядач.

За його словами, оточення путіна тримає його у "теплій ванній", пояснюючи, що росіяни досягнуть всіх цілей "спецоперації" і що вони "доведуть все до кінця".

Видно навіть по тій же Харківщині, що їхні військові просто біжать й покидають свої позиції. Це не організований відхід. При ньому мінуються території, робляться засідки тощо. Цього всього ми не бачимо. За три дні активного контрнаступу на Харківщині лише одна ДРГ намагалася якось протидіяти ЗСУ,

– підкреслив Бочкала.

росіяни не готові до контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Він вказав, що все говорить про "абсолютну паніку й абсолютно деморалізований стан особового складу".

"орки" просто не готові воювати на українській землі. Вони бояться й не розуміють, для чого їх надіслали помирати. Те, що ми бачимо на полях – вони не хочуть й не готові воювати. Вони усвідомлюють, що це для них вже програна війна. А верхи, які сидять десь у москві – теж все розуміють, але намагаються тримати путіна у доброму гуморі", – резюмував експерт.

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