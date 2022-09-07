"Паники нет", но наступление есть, – военный эксперт допустил преимущества действий ВСУ на Харьковщине
Вероятное контрнаступление ВСУ в Харьковской области направлено на решение нескольких стратегических военных проблем. Украина может сорвать планы кремля и коренным образом изменить баланс сил в свою пользу.
Для оккупантов важна логистика своих группировок, и в ВСУ об этом хорошо знают. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович.
Обратите внимание В ближайшие недели будут тяжелые бои, войска россии могут посыпаться: интервью с Беном Ходжесом
Эксперт подчеркнул, что украинское командование все еще не называло населенные пункты, где именно в Харьковской области происходит контрнаступление ВСУ.
Название населенных пунктов давали российские источники, в частности, паблики в соцсетях, говоря о том, что нет никакой паники. Впрочем, наступление есть. Почему Харьковская область? Потому что таким образом мы можем снять угрозу наступления на Славянск, Краматорск, и окончательно сорвать все планы российского командования по административным границам Донецкой области,
– объяснил специалист.
По его мнению, Изюмское направление является одним из ключевых в наступлении россиян на Славянск и Краматорск.
"Особенно – если мы возьмем под огневой контроль Купянск, не говоря уже о его возможном освобождении. Тогда мы в принципе можем сделать невозможными любые попытки наступления на эти агломерации. Потому что Купянск – это основной транспортный хаб, через который идет поставка логистики, боеприпасов, горюче-смазочных материалов", – добавил Попович.
Он резюмировал, что ВСУ уничтожают логистические цепочки, являющиеся общеизвестной тактикой украинского войска.
Читайте также Постепенно уничтожаем, – Жданов рассказал о главной тактике ВСУ в Херсонской области
Контрнаступление ВСУ на Юге и Востоке: что известно
- россияне имеют ряд причин для волнения. И речь не только об эффективном наступлении ВСУ на Юге.
- Накануне в Институте по изучению войны подтвердили, что контрнаступление Сил обороны Украины заметно развивается не только на Юге, но и на Востоке.
- Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области, освободили Высокополье на востоке области и закрепились за рекой Северский Донец в Донецкой области, в частности речь идет о населенном пункте Озерное.
- россиянам очень не хочется отходить из района Балаклеи и вообще покидать район северо-западнее Изюма. Поэтому в течение нескольких предыдущих недель они пытались юго-восточнее Чугуева "решить вопрос" с угрозами по этому направлению.
- Также недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил "хорошие новости" от Генштаба ВСУ и украинской разведки.
Вас также может заинтересовать – россияне несут огромные потери на Харьковщине: смотрите видео