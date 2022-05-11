Контрнаступление на Харьковщине: пограничники уничтожили 30 оккупантов и еще 2 взяли в плен

На днях во время контрнаступательных действий на Харьковщине пограничники уничтожили 30 российских военных, еще двоих – взяли в плен. Пленные представились жителями Красного Луча.

Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, захватчики убедительно отметили, что они не из какой-нибудь квазиреспублики, а из Луганской области Украины.

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Даже боевики из так называемых "ЛДНР" не верят в существование квазиреспублик

Из видео видно, что на вопросы украинских защитников, перепуганные сторонники "русского мира" быстро "переобуваются" и рассказывают, что Луганск – это Украина. Похоже, они либо не до конца верят в идею за которую убивают земляков, либо делают это под принуждением российских захватчиков, которые не оставили им выбора.

Пленные представились жителями Красного Луча: смотрите видео

В ведомстве добавили, что накануне Силы обороны Украины освободили от оккупантов пять населенных пунктов, откуда враг из минометов и ствольной артиллерии обстреливал жилые массивы Харькова. В этих боях отряд пограничников нанес врагу потери не только в живой силе, но и в бронетехнике.

Уцелевшие в бою техника вооружения и боекомплект захватчиков теперь будут служить по назначению, но на стороне добра,

– добавили пограничники.

Новые трофеи / Фото Государственная пограничная служба Украины

Ситуация в Харьковской области

По данным Генштаба, враг осуществляет разведку подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков. В то же время, на Изюмском направлении россияне пытаются атаковать украинские подразделения. В то же время, захватчики продолжают подготовку к наступлению на Изюмском направлении. Для этого россияне задействовали группировку из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа.

На данный момент ситуация в Харьковской области существенно обострилась. Обстрелов стало гораздо больше. В частности, из-за обороны российских войск, которые пытаются удержать позиции. Однако количество деоккупированных территорий свидетельствует о том, что у них получается слабо. Так, благодаря успешному наступлению 92-й механизированной бригады и других украинских подразделений удалось освободить село Циркуны Харьковской области.

Кроме этого, ВСУ сообщили об освобождении еще четырех населенных пунктов на Харьковском направлении. Речь идет о:

Верхнем Салтове;

Змуловке;

Байраке;

Рубежном.

В своем обращении Зеленский добавил, что ВСУ делают все, чтобы освободить также Херсон, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и все другие украинские территории и призвал украинцев не проявлять чрезмерных эмоций, поскольку сейчас они могут сыграть против нас.

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