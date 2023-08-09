Чувствуют неизбежное: россияне укрепили Бердянский аэропорт тремя линиями обороны

На Запорожском направлении ежедневно фиксируют продвижение и успехи Вооруженных Сил Украины. Это видят и россияне, так что панически укрепляют еще пока оккупированные города на Запорожье.

В то же время нельзя недооценивать противника. Они частично усваивают уроки и учатся на ошибках. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, в то же время добавив, что морально-психологическое состояние оккупантов на очень низком уровне.

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Россияне усиливают оборону в Запорожье

В Запорожской области оккупанты прорыли очень много окопов и блиндажей. Мощные укрепления россияне построили и в тылу. К примеру, в небольшом поселке Андреевка продолжает расти длина огромного рва. Он, стоит заметить, прикрывает направление к морю.

Только Бердянский аэропорт укреплен тремя линиями обороны,

– подчеркнул Виктор Дудукалов.

А вот Бердянск имеет иное стратегическое значение, чем, например, Мелитополь или Мариуполь. Так что прогнозировать действия российских захватчиков там несколько сложнее.

"Оккупанты и этого, и в прошлом году довольно быстро оснащали укрепления. Но достаточно разведки, которая постоянно информирует о движении техники и что происходит у оккупантов, в частности в тылу. Это важно, потому что наши в последнее время метко бьют по тылам", – заметил Дудукалов.

Врага недооценивать не стоит. В конце концов, за время полномасштабного вторжения они кое-что научились на собственных ошибках. Однако их нравственный и боевой дух остается на низком уровне. Об этом свидетельствует и массовое дезертирство.

Виктор Дудукалов об обороне и действиях россиян в Запорожье: смотрите видео

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