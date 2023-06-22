Россия готова к крупным катастрофам, – Зеленский оценил, сможет ли враг остановить контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ продолжается и президент Владимир Зеленский оценивает его положительно, хотя и происходит оно непросто. Однако украинский лидер убежден, что Украину ждет успех, несмотря на то, что России пытается остановить нас любой ценой.

Как сказал Владимир Зеленский в интервью журналистам, Россия совершает ежедневно страшные трагедии на нашей земле.

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И стране-агрессорцы абсолютно безразлично: будь то военные или гражданское население.

Я не уверен, что они могут нам противостоять. Но то, что они готовы на какие-то беды идти, на большие страдания, доводить свои шаги до природных катастроф, до катастроф большого масштаба, совершенно понятно. И это происходит. Мы видим с вами подрыв Каховской ГЭС, подрыв дамбы, и четыре тысячи домов затоплено,

– отметил Зеленский.

По его словам, кто-то говорит, что россияне таким образом хотели предотвратить наше контрнаступление. Однако украинский лидер призвал не верить такой информации, ведь Россия это делает каждый день. Она ежедневно подрывает нашу инфраструктуру, бьет ракетами и т.д.

"Такими действиями они не остановят нас, а наоборот разозлит людей", - подчеркнул президент.

Как продолжается контрнаступление ВСУ

Владимир Зеленский отметил, что в целом оценивает контрнаступление ВСУ положительно.

Не все просто, потому что есть те или иные сложности. Во первых, вся наша земля заминирована, даже там, где мы деоккупировали нашу территорию – почти двести тысяч квадратных километров нашей земли заминированы. Потому и контрнаступательные действия совершаются непросто. ,

– добавил президент.

Однако военно-политическое руководство страны в целом уверено в успехе контрнаступательных действий. Российским военным угрожает их руководство. Они знают, что если они будут отступать, их будут просто убивать.

Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что контрнаступление ВСУ продвигается по плану Он состоит в том, чтобы истощать врага, лишать его возможностей пополнять свои ресурсы и не давать ему возможность прийти в себя.