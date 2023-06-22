Як сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістів, Росія робить щоденно страшні трагедії на нашій землі.

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І країні-агресорці абсолютно байдуже: чи це військові, чи це цивільне населення.

Я не впевнений, що вони можуть нам протистояти. Але те, що вони готові на якісь лиха іти, на великі страждання, доводити свої кроки до природних катастроф, до катастроф великого масштабу, абсолютно зрозуміло. І це відбувається. Ми бачимо з вами підрив Каховської ГЕС, підрив дамби, і чотири тисячі домівок затоплено,

– зазначив Зеленський.

За його словами, хтось каже, що росіяни таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Однак український лідер закликав не вірити такій інформації, адже Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо.

"Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей", – підкреслив президент.

Як триває контрнаступ ЗСУ

Володимир Зеленський зауважив, що загалом оцінює контрнаступ ЗСУ позитивно.

Не все просто, бо є ті чи інші складнощі. По перше, вся наша земля замінована, навіть там, де ми деокупували нашу територію – майже двісті тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто. ,

– додав президент.

Однак, військово-політичне керівництво країни загалом впевнене в успіху контрнаступальних дій. Російським військовим погрожує їхнє керівництво. Вони знають, що якщо вони будуть відступати, їх просто будуть вбивати.

Раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк сказала, що контрнаступ ЗСУ просувається за планом. Він полягає у тому, щоб виснажувати ворога, позбавляти його можливостей поповнювати свої ресурси та не давати йому змоги оговтатися.