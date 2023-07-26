ВСУ качественно превосходит российскую армию: как Украина вырывает инициативу на поле боя

Российская армия хорошо и долго готовилась к украинскому контрнаступлению. Кроме большого количества оборонительных сооружений и заминированных территорий, в России больше сил и средств. Но даже при этом преимущество остается в ВСУ.

Контрнаступательная операция украинских войск проходит в сверхсложных условиях. Однако ВСУ удается одерживать серьезные победы. Об этом 24 Каналу Григорий Тамар – офицер армии обороны Израиля в отставке, военный эксперт и историк.

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Как ВСУ борются за успех на фронте

В Министерстве обороны Украины рассказали о два главных успеха ВСУ во время контрнаступательной операции. Речь шла о том, что украинские силы наступают в условиях, когда у врага больше оружия и сил. Хотя считается, что наступление возможно только в противоположных условиях.

Также Вооруженные Силы меньше потерь, чем россияне в обороне. Кроме того, военная инициатива по всей линии фронта перешла к нашим воинам.

Количественно преимущество – на стороне России. Однако по качеству артиллерии и ракетным системам – вы, можно сказать, превосходите российскую армию. Артиллерийские ракетные системы западного производства более качественные, чем российские, т.е.

– заметил Григорий Тамар.

К тому же в дальности западная артиллерия превосходит русскую приблизительно на 10 километров. Как, и собственно, оружие западного образца более качественное.

"Столкнулись такие понятия как количество и качество. В любом случае ситуация достаточно напряженная. На южных направлениях, несмотря на упомянутые обстоятельства, ВСУ удается продвигаться, прогрызая российскую оборону", – отметил офицер армии обороны.

Продвижение несколько усложняется из-за того, что россияне задолго готовились к контрнаступлению. Они очень сильно заминировали территории. Однако благодаря качественной подготовке украинских войск и высокой мотивации, Вооруженные Силы уверенно идут вперед.

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