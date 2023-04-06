Когда начнется, вы все увидите, – Данилов о контрнаступлении

Информация о времени и месте будущего украинского контрнаступления закрыта, а не публична. В то же время, украинцы поймут, когда он начнется.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, данные о контрнаступлении знает ограниченный круг лиц.

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Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду,

– отметил Данилов.

Он отметил, что в России "очень волнуются по поводу событий, которые будут происходить в дальнейшем", ведь они будут явно не в пользу России.

"Мы осознаем, что эти события будут не в пользу России. Мы понимаем, что мы делаем. Понимаем, для чего", - добавил Данилов.

Два способа возвращения россиян

В то же время секретарь СНБО отметил, что "мы не понимаем, для чего Россия ворвалась на нашу территорию", но заверил, что россияне таки вернутся домой.

Все они отсюда отправятся соответствующим образом: либо добровольно покинут наши территории, либо будут туда отправлены грузом, который называется груз 200,

– подчеркнул Данилов.

Что известно о предстоящем контрнаступлении