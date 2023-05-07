Президент Чехии Павел предостерег Украину от поспешного контрнаступления, – The Guardian

Президент Чехии Петр Павел приватно предостерег руководство Украины от поспешного контрнаступления. Ведь Силы обороны больше не имеют того элемента неожиданности, который помог успешным операциям в Харьковской и Херсонской областях.

Президент Чехии – генерал в отставке. Он до 2018 года возглавлял военный комитет НАТО и был награжден правительствами Чехии и Франции за спасение французских войск, окруженных сербами во время войны в Боснии в 1993 году.

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Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Во время недавних встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем Павел предостерег, что у них больше нет того элемента неожиданности, который помог успешным наступлениям в Харьковской и Херсонской областях.

По словам президента Чехии, Зеленский попросил его и его словацкую коллегу Зузану Чапутову, чтобы их страны вооружили по одной украинской механизированной бригаде перед долгожданным контрнаступлением.

Очевидно, они до сих пор чувствуют, что не имеют всего необходимого для успешного начала операции.

– добавил Павел.

Поскольку подготовка все еще продолжается, во время встреч на прошлой неделе президент Чехии обратился к Шмыгалю с призывом не "ускорять темпы, пока ВСУ не будут полностью подготовлены".

"Ведь для некоторых может возникнуть соблазн подтолкнуть их, продемонстрировать какие-то результаты. Будет чрезвычайно вредно для Украины, если это контрнаступление провалится, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере, не в этом году", – считает Павел.

По его словам, Украина неизбежно столкнется с потерями независимо от численности своих сил, поэтому страна просто не может позволить себе провалить это наступление.

"Потому что это очень сложно с точки зрения подготовки личного состава, логистики боеприпасов, финансирования горючего. В этом году будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным", - отметил чешский президент.

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Россия пока имеет достаточно техники

Павел рассказал, что основной просьбой Зеленского во время их встречи были боеприпасы, поскольку он пытался нарастить силы Украины для весеннего контрнаступления.

Владимир Зеленский – человек, у которого нет времени ходить вокруг да около проблемы, и я с самого начала нашей встречи дал понять, что я тоже не являюсь человеком дипломатического языка. Поэтому я призвал его перейти сразу к проблеме, а он сказал: "Ну, хорошо, нам нужно много боеприпасов",

– вспоминает президент Чехии.

После этого глава государства предоставил ему список всего необходимого оборудования.

Они пытаются создать до девяти механизированных бригад. И поскольку он встретился со мной и Зузаной Чапутовой в один день, он спросил нас, можем ли мы взять из каждой страны по одной бригаде, а это фактически около 35 танков, 100 бронетранспортеров и боеприпасы", – заметил Павел.

По его словам, для Чехии сейчас это будет очень тяжело, при том, что она уже передала:

чуть менее 100 танков, особенно Т72, многие из которых модернизированы,

примерно такое же количество БТРов,

артиллерию,

ракетные устаноки и много боеприпасов.

"Где у нас еще есть определенный потенциал – это системы противовоздушной обороны с определенным количеством ракет, которые будут им очень полезны", – отметил чешский лидер.

Павел подчеркнул, что Киев не должен недооценивать россиян, поскольку у них достаточно живой силы и до сих пор достаточно техники – даже если она более старая, Россия имеет большое количество артиллерии и много боеприпасов.

"Они не так уж недееспособны с точки зрения обороны. И, конечно, находясь в обороне, им легче, потому что Украина терпит потери, даже если они хорошо подготовлены. Поэтому атаковать такого врага, как Россия, будет трудно, и россиян не удастся застать врасплох во второй раз", – считает президент Чехии.